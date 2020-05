जावयाच्या मृत्यूमुळे पारनेरकरांना लागला घोर...कोरोना, सारीची चर्चा

पारनेर: निघोज येथील मूळचा रहिवासी असलेला व सध्या पिंप्री जलसेन येथे आपल्या सासुरवाडीस पत्नी व दोन मुलांसह राहण्यासाठी मुंबईहून तीन मेपासून आलेल्या 39 वर्षीय तरूणाचा आज ( ता.12) सकाळी मृत्यू झाला. त्याच्या मृत्यूचे कारण समजू शकले नाही. त्याचा स्त्राव तपासणीसाठी पाठविण्यात आला आहे. अहवालानंतरच त्याच्या मृत्यूचे कारण समजणार आहे. हेही वाचा - मुख्यमंत्री ठाकरे यांचा नगरमध्ये प्लॉट...कोण म्हणतं गुंतवणूक होत नाही या बाबत अधिक माहिती अशी ः तीन मे रोजी पिंपरी जलसेनचा जावई असलेला हा तरूण मुंबई (घाटकोपर) येथून आला होता. त्याची प्राथमिक वैद्यकीय तपासणी केली होती. मात्र, त्या नंतर त्यास रविवारी थोडा त्रास सुरू झाला, त्या नंतर त्याने आपल्या नातेवाईक डॉक्टरांकडे तपासणीसाठी गेला. त्यास डॉक्टरांनी तुला दम लागत आहे तू सरकारी दवाखान्यात निघोज प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तपासणीसाठी जा असा सल्ला दिला होता. त्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले. आज (ता. 12 ) सकाळी अधिक त्रास होऊ लागल्याने त्याला नगर येथील जिल्हा रूग्णालयात दाखल करण्यासाठी नेत असताना वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला. त्याचा मृतदेह जिल्हा रूग्णालयात ठेवण्यात आला आहे. त्याचा स्त्राव तपासणीसाठी पाठविण्यात आला आहे.

या तरूणाच्या निधऩाची माहिती तालुक्यात समजताच तालुका हादरला आहे. तालुक्यातील नौकरी, व्यावसाय व शिक्षणाच्या निमित्ताने मुंबई पुणे तसेच इतरत्र असलेले सुमारे 50 हजाराहून अधिक पारनेरकर तालुक्यात आले आहेत. तरीसुद्धा अद्यापि एकही कोरोनाचा रूग्ण आढळलेला नाही. अहवालानंतरच कारण कळेल आज पिंपरी जलसेन येथील तरूणाच्या झालेल्या मृत्यूमुळे तालुका हदरला आहे. मात्र, त्याचे निधन कोरोना की सारी अथवा इतर कोणत्या आजाराने झाले .हे मात्र तपासणी अहवाल आल्यानंतरच समजणार आहे. - डॉ. प्रकाश लाळगे, तालुका आरोग्य अधिकारी

