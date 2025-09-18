Parner Crime : सातबारा उताऱ्यावर नोंद लावण्यासाठी आठ हजारांची लाच घेताना कामगार तलाठ्याला रंगेहाथ पकडले

पारनेर - जमिनीच्या खरेदीखताची सातबारा उताऱ्यावर नोंद लावण्यासाठी तक्रारदाराकडे १० हजारांची लाच मागून तडजोडी अंती आठ हजार रुपये पंचासमक्ष स्विकारताना वाडेगव्हाण (ता. पारनेर) येथील ग्राम महसूल अधिकारी (कामगार तलाठी) दिपक भिमाजी साठे (वय-३६, रा. हंगा, ता. पारनेर) यास नगरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले . त्याच्या विरोधात सुपे पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .याबाबतची माहिती अशी की, तक्रारदार यांनी त्यांचा मुलगा आणि दोन पुतणे यांच्या नावावर एक एकर २० गुंठे शेतजमीन त्यांच्या चुलत भावाकडून खरेदी केली होती. या खरेदी खताची नोंद मुलाच्या व पुतण्याच्या नावाने सातबारा उताऱ्यावर लावण्यासाठी तक्रारदार ग्राम महसूल अधिकारी (कामगार तलाठी) साठे यांच्याकडे गेले..त्यावेळी साठे याने कुरुंद गावचा कार्यभार दुसऱ्या तलाठ्याकडे गेला आहे. मात्र त्यांना अजून डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त झालेली नसल्याने तुमचे काम मीच करणार आहे.मात्र ही नोंद लावण्यासाठी ग्राम महसूल अधिकारी साठे याने तक्रारदाराला १० हजार रुपयांची लाच मागितली.याबाबतची तक्रार १७ सप्टेंबर रोजी नगरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला प्राप्त झाली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने १७ सप्टेंबर रोजीच वाडेगव्हाण तलाठी कार्यालय येथे लाच मागणी पडताळणी करत सापळा लावला..त्यावेळी साठे हा तक्रारदाराकडून तडजोडी अंती आठ हजारांची लाचेची मागणी करून ती पंचांसमक्ष स्विकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आला. त्याच्या विरुद्ध रात्री उशिरा सुपे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.ही कारवाई पोलिस उपअधिक्षक अजित त्रिपुटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक राजू आल्हाट, पोलिस अंमलदार चंद्रकांत काळे, शेखर वाघ, किशोर कुळधर, चालक दशरथ लाड यांच्या पथकाने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.