Padma Shri Award: राजधानी दिल्लीदरबारी तमाशाची मोहोर; संगमनेरच्या रघुवीर खेडकर यांना पद्मश्री, सांगोल्याच्या रस्त्यावर सुवर्णवार्ता!

Tamasha art Honoured at National level in Delhi: तमाशा क्षेत्राला पद्मश्रीचा सन्मान; रघुवीर खेडकर यांची संघर्षमय कहाणी
सकाळ वृत्तसेवा
-राजू नरवडे

संगमनेर: तमाशा ही केवळ कला नाही, तर पिढ्यान्‌पिढ्या जपलेली लोकपरंपरा आहे. या परंपरेला जिवंत ठेवण्यासाठी ज्यांनी संपूर्ण आयुष्य झोकून दिले, अशा संगमनेर येथील ज्येष्ठ तमाशा कलावंत रघुवीर खेडकर यांना भारत सरकारकडून ‘पद्मश्री’ जाहीर झाला. प्रथमच तमाशा कला क्षेत्राला हा राष्ट्रीय सन्मान मिळतोय. तो केवळ एका कलाकाराचा नसून संपूर्ण लोककलेचा गौरव आहे.

