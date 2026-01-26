Padma Shri Award: राजधानी दिल्लीदरबारी तमाशाची मोहोर; संगमनेरच्या रघुवीर खेडकर यांना पद्मश्री, सांगोल्याच्या रस्त्यावर सुवर्णवार्ता!

-राजू नरवडे संगमनेर: तमाशा ही केवळ कला नाही, तर पिढ्यान्पिढ्या जपलेली लोकपरंपरा आहे. या परंपरेला जिवंत ठेवण्यासाठी ज्यांनी संपूर्ण आयुष्य झोकून दिले, अशा संगमनेर येथील ज्येष्ठ तमाशा कलावंत रघुवीर खेडकर यांना भारत सरकारकडून ‘पद्मश्री’ जाहीर झाला. प्रथमच तमाशा कला क्षेत्राला हा राष्ट्रीय सन्मान मिळतोय. तो केवळ एका कलाकाराचा नसून संपूर्ण लोककलेचा गौरव आहे..Pune News: ‘एमपीएससी’कडून उमेदवारांना मोठा दिलासा! संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या पदसंख्येत वाढ, ६०१ पदांसाठी भरती प्रक्रिया...कोरोनात सलग तीन वर्षे तमाशा बंद होता. कलाकारांच्या संसाराचा कणा मोडला होता. त्याच काळात रघुवीर खेडकर यांच्या आयुष्यात अवघ्या अकरा दिवसांत तीन आघात झाले. मोठी बहीण, त्यानंतर एकुलता एक भाचा आणि आईही गेली. घरातील आधार एकामागोमाग हरपल्याने खेडकर कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला. अशा परिस्थितीत तमाशा टिकवणे म्हणजे अशक्य वाटणारे आव्हान होतं. दु:खातून सावरत त्यांनी तमाशा बंद पडू दिला नाही. कलाकार, वादक, नर्तक यांचे संसार चालवण्याची मोठी जबाबदारी होती..आर्थिक अडचणी, अनिश्चितता आणि मानसिक ताण यांचा सामना करीत त्यांनी तमाशाचा फड पुन्हा रुळावर आणला. ‘हा तमाशा केवळ माझा नाही, तो शंभरहून अधिक कलाकारांच्या कुटुंबांचा श्वास आहे,’ अशी त्यांची भूमिका राहिली.१९६९ साली रघुवीर खेडकर यांनी बालकलाकार म्हणून रंगमंचावर पाऊल ठेवले. त्यानंतर नवयुवक कलाकार म्हणून स्वतःला सिद्ध केले. आज ५३ वर्षांहून अधिक काळ ते तमाशा क्षेत्रात कार्यरत आहेत. या काळात त्यांनी अभिनय, संवादफेक, तमाशाची शिस्त, परंपरा आणि बदलता काळ यांचा सुरेख समन्वय साधला. अपमान, उपेक्षा आणि तरीही न झुकलेली मान तमाशा क्षेत्रातील प्रवास सोपा नव्हता. वेळेप्रसंगी अपमान सहन करावा लागला. लोककलेला दुय्यम दर्जा दिला गेला. उपेक्षाही झाली..मात्र, खेडकर यांनी त्यातून शिकत स्वतःमध्ये बदल केले. काळानुरूप सादरीकरणात सुधारणा करत, तमाशाची प्रतिष्ठा जपण्याचे काम त्यांनी केले. तमाशा क्षेत्राला मिळालेला पद्मश्री पुरस्कार हा लोककलेच्या संघर्षमय इतिहासाला मिळालेली राष्ट्रीय पातळीवरील दाद आहे. कांताबाई सातारकर तमाशा मंडळाचे मालक रघुवीर खेडकर, तसेच तमाशा कलावंतांनी अभिमान व्यक्त केला. हा पुरस्कार तमाशाला नवी प्रतिष्ठा देणारा असून, पुढील पिढीला प्रेरणा देणारा ठरेल, असा विश्वास खेडकर व्यक्त केला..माझे वडील तुकाराम खेडकर आणि आई कांताबाई सातारकर यांनी मला दिलेल्या कलेच्या संस्कारांचा, आमच्या तमाशा कलेचा हा सन्मान आहे. मनापासून आनंद आणि अभिमान वाटतो. हा सन्मान सोहळा पाहण्यासाठी आई हवी होती.- रघुवीर खेडकर, ज्येष्ठ तमाशा कलावंत.दिग्गजांशी स्पर्धाचंद्रकांत ढवळपुरीकर, दत्ता महाडिक पुणेकर, काळू-बाळू, दत्तोबा तांबे शिरोलीकर, हौसा-मंजुळा कोल्हापूरकर, पांडुरंग मुळे मांजरवाडीकर, भीका-भीमा सांगवीकर असे अनेक मोठे तमाशे त्या काळात गाजत होते. त्या तुलनेत खेडकर यांचा तमाशा लहान होता. तरीही त्यांच्याशी स्पर्धा करत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्याचे धाडस त्यांनी दाखवले. सुरुवातीला अवघ्या ५० कलाकारांचा फड होता. आज त्यांच्या तमाशामध्ये ११० ते ११५ कलाकार कार्यरत आहेत..सांगोल्याच्या रस्त्यावर सुवर्णवार्तापंढरपूरजवळील सांगोला येथे तमाशाचा कार्यक्रमाला जात असताना साहित्याची वाहने पुढे गेली होती. मात्र, रघुवीर खेडकर यांचे वाहन रस्त्यातच बिघडले. रस्त्याच्या कडेला थांबलेले असताना त्यांना दिल्लीहून फोन आला. “तुम्हाला पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाला आहे.” यानंतर क्षणभर स्तब्धता, डोळ्यांत अश्रू आणि मनात प्रचंड आनंद... क्षण आयुष्यभर लक्षात राहणारा ठरला, अशा शब्दांत खेडकर यांनी भावना व्यक्त केल्या..Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.रघुवीर खेडकर यांचा परिचयजन्म: ४ ऑगस्ट १९६१जन्मस्थान: मुंबई, केएम हॉस्पिटलशिक्षण: ७ वीकुटुंबातील सदस्य:दोन बहिणी, मेहुणे, भाचा, भाची, दोन मुले, सुनावडील: तुकाराम खेडकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.