Sangamner Mnicipal Result: तांबे-थोरातांनी पराभवाचा वचपा काढला; संगमनेर नगरपरिषदेच्या ३० पैकी तब्बल २७ जागांवर विजय, आमदार खताळांना मोठा धक्का!

संगमनेर: अहिल्यानगर जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या संगमनेर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत अखेर थोरात-तांबे गटाने प्रचंड बहुमताने सत्ता कायम राखत राजकीय वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केले. या निवडणुकीत आमदार अमोल खताळ यांना मोठा धक्का बसला असून, महायुतीला मतदारांनी स्पष्टपणे नाकारले आहे. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.तांबे कुटुंबाची नगराध्यक्षपदाची परंपरासंगमनेर नगरपरिषदेच्या इतिहासात एक आगळेवेगळे आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे वैशिष्ट्य पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. नगरपरिषदेच्या नेतृत्वाची सुरुवात डॉ. सुधीर तांबे यांच्यापासून झाली. त्यांनी नगराध्यक्षपद भूषवत संगमनेरच्या स्थानिक राजकारणात मजबूत पाया घातला. त्यानंतर त्यांच्या पत्नी दुर्गा तांबे यांनी सलग दोनदा नगराध्यक्षपदाची धुरा सांभाळत विकासाचा वारसा पुढे नेला. आता या परंपरेचा तिसरा टप्पा सुरू झाला असून, डॉ. सुधीर तांबे यांची सून आणि आमदार सत्यजित तांबे यांच्या पत्नी डॉ. मैथिली तांबे या नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आल्या आहेत. सासू-सासऱ्यानंतर आता सून नगरपरिषदेचा कारभार सांभाळणार आहेत..दुर्गा तांबे यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर तब्बल चार वर्षे संगमनेर नगरपरिषद प्रशासक राजवटीखाली होती. त्यामुळे या निवडणुकीकडे केवळ स्थानिक नव्हे, तर राजकीय सत्वपरीक्षा म्हणून पाहिले जात होते. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर वातावरण तापले होते. विशेषतः थोरात–तांबे गट कोणत्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. अखेरीस ‘संगमनेर सेवा समिती’ या स्थानिक आघाडीच्या माध्यमातून ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पक्षाच्या ‘सिंह’ चिन्हावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला..नियोजनबद्ध रणनीती आखली आणि थोरात-तांबे गटाने नगराध्यक्षपदासाठी डॉ. मैथिली सत्यजित तांबे यांना उमेदवारी दिली, तर १५ प्रभागांमध्ये एकूण ३० उमेदवार उभे केले. विधानसभा निवडणुकीनंतर माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी लगेचच कार्यकर्त्यांची संघटनात्मक मोट बांधणे, प्रभागनिहाय बैठका, घराघरात संपर्क, स्थानिक प्रश्नांवर संवाद अशी अत्यंत काटेकोर रणनीती राबवली. .दुसरीकडे आमदार अमोल खताळ यांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनवत महायुतीच्या माध्यमातून जोरदार लढत दिली. नगराध्यक्षपदासाठी सुवर्णा संदीप खताळ यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. प्रचारासाठी थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, जलसंपदा व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संगमनेरमध्ये सभा, रॅली व मतदारांशी थेट संवाद साधला. अंतिम टप्प्यात खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची भव्य रॅलीही काढण्यात आली होती. मोठ्या नेत्यांच्या उपस्थितीनंतरही मतदारांनी अखेर संगमनेर सेवा समितीच्या पारड्यात निर्णायक वजन टाकले..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...३० पैकी तब्बल २७ जागांवर थोरात-तांबे गटाचा विजयनगराध्यक्षपदासह नगरपरिषदेवर एकहाती सत्ता मिळवण्यात यश आले आहे. तर दोन जागांवर अपक्ष उमेदवार शिवसेनेला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले आहे. हा निकाल केवळ नगरपरिषदेपुरता मर्यादित न राहता, संगमनेरच्या आणि जिल्ह्याच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारा मानला जात आहे. या निकालातून मतदारांनी स्पष्ट संदेश दिला आहे की, सत्ता, मोठी नावे किंवा रॅलीपेक्षा स्थानिक विश्वास, सातत्यपूर्ण नेतृत्व आणि विकासाची परंपरा अधिक महत्त्वाची आहे. या निवडणुकीत थोरात–तांबे गटाची संघटनात्मक ताकद दिसून आली. या विजयामुळे आगामी काळात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये परिणाम दिसून येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.