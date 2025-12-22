अहिल्यानगर

Sangamner Mnicipal Result: तांबे-थोरातांनी पराभवाचा वचपा काढला; संगमनेर नगरपरिषदेच्या ३० पैकी तब्बल २७ जागांवर विजय, आमदार खताळांना मोठा धक्का!

MLA Khatal suffers major setback in Sangamner Elections: थोरात-तांबे गटाचा संगमनेर नगरपरिषदेत प्रचंड विजय; आमदार खताळांना धक्का
MLA Khatal suffers major setback in Sangamner elections

MLA Khatal suffers major setback in Sangamner elections

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संगमनेर: अहिल्यानगर जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या संगमनेर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत अखेर थोरात-तांबे गटाने प्रचंड बहुमताने सत्ता कायम राखत राजकीय वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केले. या निवडणुकीत आमदार अमोल खताळ यांना मोठा धक्का बसला असून, महायुतीला मतदारांनी स्पष्टपणे नाकारले आहे.

Loading content, please wait...
Congress
Ahmednagar
political
election
sangamner
MLA
Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com