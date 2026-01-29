Pathardi News: अजितदादा दहा मिनिटे आले अन् प्रश्न सोडवून गेले

पाथर्डी: केवळ दहा मिनिटे ते आले अन् महत्त्वाचा असलेला शासकीय विश्रामगृहाच्या दुरवस्थेचा विषय सोडवून गेले. मागील महिन्यात उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या पाथर्डी भेटीचा हा किस्सा. .Ajit Pawar Death: कामाचा माणूस गेला; सोलापूरकर भावुक, साेलापुतील चौकाचौकांत उभारले बॅनर!.मागील महिन्यात राज्यातील नगरपालिका निवडणुकीची रणधुमाळी चालू असताना २२ नोव्हेंबरला पवार पाथर्डी मार्गे परतूरला प्रचारासाठी जात होते. पाथर्डीत केवळ पाच मिनिटे का होईना थांबा, अशी विनंती पवार यांना आमदार शिवाजीराव गर्जे व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केल्यानंतर पवार केवळ दहा मिनिटे अहिल्यानगर रोडवर असलेल्या शासकीय विश्रामगृहावर सकाळी सात वाजता थांबले होते.. १९८१ साली येथील विश्रामगृहाचे उद्घाटन पद्मभूषण डॉ. एम. सी. मोदी, तत्कालीन आमदार बबनराव ढाकणे व बांधकाम विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता सी. डी. फकीर यांच्या उपस्थितीत झाले होते. या उद्घाटनानंतर अनेक वर्षे या विश्रामगृहाची डागडुजी करण्यात आली नव्हती. पवार शासकीय विश्रामगृहावर आल्यानंतर त्याची झालेली दुरवस्था पाहून ते चांगलेच संतप्त झाले. नगरपालिका निवडणुकीची आचारसंहिता चालू असल्याने बांधकाम विभागाचे कोणीही अधिकारी उपस्थित नव्हते..Ajit Pawar: कार्यकर्त्यांच्या शब्दाला मान देणारा नेता; पदाधिकाऱ्यांकडून दादांच्या आठवणींना उजाळा.संतप्त झालेल्या पवार यांनी त्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या गर्जे यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या इतर पदाधिकाऱ्यांना तातडीने मला या ठिकाणी असलेल्या दुरवस्थेचे व्हिडिओ शूटिंग व फोटो पाठवा. कोणते अधिकारी येथे काम करतात ते सांगा, शासनाच्या मालकीची ही जागा असून, या जागेची देखभाल चांगल्या पद्धतीने व्हायला हवी, असे खडे बोल त्यांनी सुनावले होते. राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी सुद्धा पवार यांना येथील व्हिडिओ व फोटो पाठवले होते. त्यानंतर डागडुजीचे काम वेगात सुरू झाले. तसेच विश्रामगृहाचे रुपडे बदलणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.