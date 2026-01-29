अहिल्यानगर

Pathardi News: अजितदादा दहा मिनिटे आले अन् प्रश्न सोडवून गेले

workers Recall Ajit Dada’s quick Decisions: अजित पवारांच्या दहा मिनिटांत विश्रामगृहाच्या दुरवस्थेचा प्रश्न सुटला
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पाथर्डी: केवळ दहा मिनिटे ते आले अन् महत्त्वाचा असलेला शासकीय विश्रामगृहाच्या दुरवस्थेचा विषय सोडवून गेले. मागील महिन्यात उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या पाथर्डी भेटीचा हा किस्सा.

Ajit Pawar
Ahmednagar
district
Deputy Chief Minister Ajit Pawar
Maharashtra Politics
pathardi

