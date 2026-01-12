Ahilyanagar Crime: कंदुरीतील गोळीबारात एक ठार; नेवासे तालुक्यातील धक्कादायक घटना, शेख वस्तीवर युवकांच्यात वाद अन्..

अहिल्यानगर

सोनई : चांदे (ता. नेवासे) येथील बऱ्हाणपूर रस्त्यावरील ६ नंबर चारी परिसरात आज (ता. ११) सायंकाळी ६ वाजता शेख वस्तीवर कंदुरीचा कार्यक्रम सुरू होता. त्यात दोन युवकांतील वाद शिगेला पोचला अन् पिस्तुलातून गोळीबाराच्या फैरी सुरू झाल्या. कार्यक्रमास उपस्थित नातेवाईक व परिसरात एकच धांदल उडून एकच धावपळ उडाली. या घटनेत शाहीद राजमहंमद शेख (वय २५) या युवकाचा मृत्यु झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

