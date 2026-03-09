अहिल्यानगर
Teacher Promotion:टीईटी पात्र शिक्षकांचीच पदोन्नती! गुरुजींच्या संघटनांमध्ये मतभेद, अपात्र नेत्यांचा प्रशासनावर दबाव..
controversy over teacher promotion policy in schools: टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांना पदोन्नतीची संधी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रक्रिया
अहिल्यानगर: जुन्या नियमांनुसार पदोन्नती प्रक्रिया राबवायची की नव्या नियमानुसार याविषयी खल सुरू आहे. शिक्षकांच्या संघटनांनीही त्यात उडी घेतल्याने या प्रक्रियेला उशीर होत होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच गुरुजींना पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे.