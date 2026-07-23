Akole News: महिना उलटला तरी पुस्तकं मिळेनात! अकोलेत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान; शिक्षण समिती अध्यक्षांचा तीव्र संताप

अकोले : राज्यात नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांसाठी नवीन पाठ्यपुस्तके तयार करण्यात आली, तरी शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन एक महिन्याहून अधिक कालावधी उलटून गेल्यानंतरही अकोले तालुक्यातील अनेक विद्यार्थ्यांना अद्याप पाठ्यपुस्तके मिळालेली नाहीत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप शालेय शिक्षण समितीचे अध्यक्ष प्रकाश साळवे यांनी केला आहे. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.या प्रकरणी चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली. साळवे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, नवीन अभ्यासक्रमानुसार अध्यापन सुरू झाले असताना विद्यार्थ्यांच्या हातात मात्र पाठ्यपुस्तके उपलब्ध नसल्याने शिक्षकांसमोरही गंभीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. नवीन अभ्यासक्रम आणि जुन्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये फरक असल्याने जुन्या पुस्तकांच्या आधारे अध्यापन करणे शक्य नाही. विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकातील धडे वाचता येत नाहीत, सराव करता येत नाही, तसेच गृहपाठ आणि स्वअध्ययनामध्येही अडथळे निर्माण होतात..नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्याचा निर्णय घेताना पाठ्यपुस्तके वेळेवर उपलब्ध करून देणे शासनाची प्राथमिक जबाबदारी होती. मात्र, अभ्यासक्रम सुरू झाला आणि पुस्तके मात्र विद्यार्थ्यांच्या हातात पोहोचली नाहीत, ही गंभीर बाब आहे. नवीन पाठ्यपुस्तके बाजारातही उपलब्ध नसल्याने पालकांची कोंडी झाली आहे. काही ठिकाणी पाठ्यपुस्तके उपलब्ध नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्येही नाराजी निर्माण झाली आहे. काही विद्यार्थी शाळेत जाण्यास नकार देत असल्याचेही निदर्शनास येते..तालुक्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना नवीन अभ्यासक्रमानुसार पाठ्यपुस्तक संच तातडीने उपलब्ध करून द्यावा. पाठ्यपुस्तक वितरणाच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा तातडीने आढावा घेऊन विलंबाची कारणे शोधण्याची गरज असून, पाठ्यपुस्तके वितरणात झालेल्या त्रुटी आणि निष्काळजीपणाची चौकशी करून दोषींवर जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेच्या शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष प्रकाश साळवे यांनी गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती शिक्षण विभागाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे..पालकांमध्ये नाराजीपालकांमध्येही नाराजीचा सूर दिसतो आहे. विद्यार्थ्यांना नवीन अभ्यासक्रम शिकविला जात आहे; मात्र तो शिकण्यासाठी आवश्यक असलेली पाठ्यपुस्तके उपलब्ध नसतील, तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान भरून काढणार कोण? असा सवाल पालक आणि शिक्षणप्रेमींकडून उपस्थित केला जात आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.महिना उलटला तरी पाठ्ययपुस्तक मिळाले नसल्याने पालकांमध्ये संभ्रम अवस्था आहे. गट शिक्षण अधिकारी याबाबत उदासीन असल्याचे चित्र आहे. याबाबत लवकरच नियोजन करून आंदोलन केले जाईल.- महेश पाडेकर, कार्यकर्ता .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.