बघा, हे जबाबदार चोर! मास्क लावल्याशिवाय चोरीच करीत नाहीत

सोनई : नगर- औरंगाबाद रस्त्यावरील कांगोणी फाट्याजवळ मोटारसायकल अडवून सत्तर हजार रुपयांची लूट झाल्याची घटना काल रात्री घडली. या बाबत समजलेली माहिती अशी, नेवासे फाटा येथून एम एच 17. 4174 या मोटारसायकल वरुन चांदे गावास चाललेल्या रवींद्र राजेंद्र कदम यांना नंबर नसलेली प्लॅटीना मोटारसायकल आडवी लावून दोन रस्ता लुटारुंनी दमदाटी केली. धाक दाखवून दोन तोळे सोन्याची साखळी,चौदा हजार रुपये रोख व सोळा हजार रुपयांचा मोबाईलसह ऐवज पळून नेला. हेही वाचा - राज्यातील सर्व कॅन्टोन्मेंट बरखास्त रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल झाला नव्हता. याबाबत सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन बागुल तपासकामी रवाना झाल्याची माहिती मिळाली. रात्री दहा वाजता फिर्यादी शनिशिंगणापुर पोलिस ठाण्यात आला. त्याने हकीकत सांगितली. चोराकडून नियमांचे पालन फिर्यादी कदम यांनी सांगितल्या नुसार एकाने पुर्ण काळे कपडे घातले होते तर एकास निळ्या रंगाची पॅण्ट व गुलाबी रंगाचा शर्ट घातला होता.दोघांच्याही तोंडावर काळ्या रंगाचे मास्क होते. चोराने चोरी झाकण्यासाठी मास्क लावले होते की खरोखर त्यांना कोरोनाची भीती होती. याचीही चर्चा सुरू झाली आहे.

Web Title: They do not steal without wearing a mask