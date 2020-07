"ते' काम तर महापालिकेच्या खर्चातून - बोरकर 

नगर : प्रत्येक पावसाळ्यात तांबटकर मळा, गणेश कॉलनी, परिजात चौक परिसरात पावसाचे पाणी नागरीवसाहतींमध्ये घुसते. गेल्या 10 ते 15 दिवसापूर्वी झालेल्या पावसामुळे अनेक नागरिकांच्या घरात पावसाचे पाणी शिरले होते. त्यानंतर आयुक्तांना आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर महापालिकेने तातडीने या परिसरातील कामे हाती घेतले. त्यामुळे दळवी मळा, गणेश कॉलनी, पारिजात चौक परिसरातील सफासफाई व दुरूस्तीची कामेही महापालिकेनेच्या निधीतून झाली असून कोणीही स्वखर्चातून कोणीही केली नाही. त्यामुळे नागरिकांची कोणीही दिशाभूल करू नये असे माजी नगरसेवक अजिंक्‍य बोरकर यांनी म्हटले आहे. हेही वाचा - नगरसेवक शोधत आहेत नैसर्गिक ओढे, नाले परिजात चौक, दळवी मळा, नरहरी नगर, गणेश कॉलनी, मधुबन कॉलनी, कोहिनूर मंगल कार्यालय परिसर, गुलमोहर रस्ता परिसरातील वसाहतीमध्ये प्रत्येक पावसाळ्यात नागरी वसाहतीमध्ये पाणी शिरते. याबाबत आम्ही जानेवारी महिन्यात महापालिकेला याबाबत लेखी कळविले होते. मात्र महापालिकेने आमच्यापत्राकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर आम्ही पाठपुरवा देखील सुरूच ठेवला होता. मागील महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक लोकांच्या घरात पाणी शिरले होते. त्यानंतर आम्ही थेट आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर महापालिकेचे अधिकारी, जेसीबी व कर्मचाऱ्यांनी परिजात चौक, दळवी मळा, नरहरी नगर, गणेश कॉलनी, मधुबन कॉलनी, कोहिनूर मंगल कार्यालय परिसर, गुलमोहर रस्ता परिसरातील सफसफाईचे काम हाती घेतले. महापालिकेने सुरू केलेल्या कामाचे श्रेय घेण्याचा काही जणांनकडून प्रयत्न सुरू आहे. मात्र दळवी मळा, गणेश कॉलनी, परिजात चौक येथील साफसफाईचे काम महापालिकेच्या निधीतून झाले असून कोणीही स्वखर्चाने केला नसल्याचे बोरकर यांनी सांगितले. नगर महापालिकेने अनेक वर्षांपासून नैसर्गिक ओढे-नाले गायब केले आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात नागरिकांना त्रास होत आहे. दळवीमळा येथे मी जेसीबी लावून काम करून घेतल्यानंतर महापालिकेने जेसीबी उपलब्ध करून दिला. त्यानंतर इतर ठिकाणी काम करण्यात आले. महापालिका आयुक्‍तांनी चौकशी करून ज्या ज्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने हे ओढे-नाले गायब झाले त्यांच्यावर कारवाई करावी.

- योगीराज गाडे, नगरसेवक.

