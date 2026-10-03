अहिल्यानगर

अपघातात ३ सख्ख्या भावांचा मृत्यू, नव्या बुलेटवरून जाताना अज्ञात वाहनाची धडक; तिघांचंही वय १२ ते १६

Three Siblings Killed in Accident नुकत्याच घेतलेल्या नव्या बुलेटवरून तीन भाऊ नातेवाईकांकडे निघाले होते. त्यांच्या दुचाकीला पुनतगाव फाट्याजवळ अज्ञात वाहनाने धडक दिली. या धडकेत तिघांचाही जागीच मृत्यू झाला.
New Bullet Ride Turns Tragic as Three Brothers Die in Accident

New Bullet Ride Turns Tragic as Three Brothers Die in Accident

Esakal

सूरज यादव
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अहिल्यानगरमधील नेवासा इथं गुरुवारी रात्री भीषण अपघात झाला. या अपघातात तीन सख्ख्या भावाचा मृत्यू झाल्याने हळहळ व्यक्त केली जात आहे. नुकत्याच घेतलेल्या नव्या बुलेटवरून तीन भाऊ नातेवाईकांकडे निघाले होते. त्यांच्या दुचाकीला पुनतगाव फाट्याजवळ अज्ञात वाहनाने धडक दिली. या धडकेत तिघांचाही जागीच मृत्यू झाला.

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