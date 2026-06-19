अहिल्यानगर

Police Corruption: तीन पोलिस लाचलुचपतच्या जाळ्यात; अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी स्वीकारले सात हजार, पाेलिस दलात खळबळ, 'काम करून देतो, पण..

Shrigonda police bribery case latest news: अपघातातील गुन्हा नोंदवण्यासाठी आयआरएडी ॲपमध्ये माहिती भरण्याच्या बदल्यात सात हजारांची लाच; लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई, श्रीगोंदे पोलिस ठाण्यात खळबळ
Three Cops Booked After Accepting ₹7,000 Bribe to Process Accident FIR

Three Cops Booked After Accepting ₹7,000 Bribe to Process Accident FIR

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर: अपघात प्रकरणाची माहिती आयआरएडी ॲपमध्ये भरून गुन्हा दाखल करण्यासाठी सात हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी श्रीगोंदे पोलिस ठाण्याच्या तीन पोलिस कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अहिल्यानगर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ही कारवाई केली.

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