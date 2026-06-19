Police Corruption: तीन पोलिस लाचलुचपतच्या जाळ्यात; अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी स्वीकारले सात हजार, पाेलिस दलात खळबळ, 'काम करून देतो, पण..

अहिल्यानगर: अपघात प्रकरणाची माहिती आयआरएडी ॲपमध्ये भरून गुन्हा दाखल करण्यासाठी सात हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी श्रीगोंदे पोलिस ठाण्याच्या तीन पोलिस कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अहिल्यानगर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ही कारवाई केली. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.हेडकॉन्स्टेबल नितीन अशोक गाडगे (वय ४४, पंतनगर, कम्युनिटीहॉलजवळ, श्रोगोंदे), कान्स्टेबल रावसाहेब जाधव (वय ३८, रा. अवधूतनगर, मांडवगण रोड, श्रीगोंदे) व चालक दादाराम शिवराम म्हस्के (वय ५६, रा. चांदगाव, श्रीगोंदे) अशी या लाचखोर पोलिसांची नावे आहेत. तक्रारदार यांच्या भावाचा १ जून रोजी अपघात झाला होता. त्यांना दौंड (जि. पुणे) येथे उपचारासाठी दाखल केले होते. त्यावेळी दौंड पोलिसांनी तक्रारदार यांच्या भावाचा जबाब नोंदवून हे प्रकरण कारवाईसाठी श्रीगोंदे पोलिसांकडे पाठविले होते. हेडकॉन्स्टेबल नितीन गाडगे याच्याकडे हे प्रकरण होते. .गाडगे याने अपघाताची माहिती आयआरएडी ॲप्लिकेशनमध्ये भरण्यासाठी त्याचा मदतनीस राजेश जाधव याची भेट घेण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी जाधव याची भेट घेतली असता त्याने अपघाताच्या ठिकाणाची माहिती आयआरएडी ॲप्लिकेशनमध्ये भरून अपघातामध्ये गुन्हा दाखल करण्यासाठी स्वतःसाठी व नितीन गाडगे याच्यासाठी दहा हजार रुपये लाचेची मागणी केली.. याबाबत तक्रारदार यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. लाच मागणी पडताळणी वेळी तडजोडीअंती सात हजार रुपये लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले. लाचेची रक्कम श्रीगोंदे पोलिस ठाण्यातील शासकीय वाहनावरील चालक दादाराम म्हस्के यांच्याकडे देण्यास सांगितले. त्यानुसार म्हस्के याने आज ही लाचेची रक्कम स्वीकारली. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...त्यानुसार तिन्ही पोलिस कर्मचाऱ्यांवर श्रीगोंदे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे निरीक्षक राजू आल्हाट यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस नाईक चंद्रकांत भीमसेन काळे, कॉन्स्टेबल किशोर विठ्ठल कुळधरण, शेखर बाळासाहेब वाघ, दशरथ भीमराव लाड यांनी ही कारवाई केली. भ्रष्टाचारासंबंधी काही माहिती असल्यास अथवा लाच मागणाऱ्या लोकसेवकाबद्दल तक्रार असल्यास ‘एसीबी’शी संपर्क साधावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.