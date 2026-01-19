अहिल्यानगर
पर्यटकांची सुखरूप सुटका! १५ पर्यटक डोंगरावर रात्रभर अडकून पडले, अंधार पडला अन् उतरण्याचा मार्ग सापडेना, नेमकं काय घडलं..
Safe Evacuation After Tourists Stuck Due to lost Route: अंधारात अडकलेल्या पर्यटकांची सुखरूप सुटका, राजूर पोलिसांची तत्परता
राजूर : अकोले तालुक्यातील पर्यटनस्थळे नेहमीच पर्यटकांना भुरळ घालतात. सुट्टीच्या दिवशी मोठ्या संख्येने पर्यटक येथे भेट देतात. शनिवार-रविवारची सुटी असल्याने मुंबईहून आलेले सुमारे १५ पर्यटक कुमशेत येथील आजोबा डोंगरावर शनिवारी भ्रमंतीसाठी गेले होते. मात्र उशीर झाल्याने अंधार पडला आणि उतरण्याचा मार्ग न सापडल्याने पर्यटक डोंगरावर अडकून पडले होते. राजूर पोलिसांनी या पर्यटकांची आज सकाळी सुटका केली.