अहिल्यानगर

Accident News: कंटेनरच्या धडकेत शाळकरी मुलाचा मृत्यू; कोपरगाव तालुक्यातील घटना, गुरुत्व शाळेत निघाला अन् अचानक थरकाप उडाला!

Ahmednagar District Tragic Accident: रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे शाळकरी मुलाचा बळी; ग्रामस्थांचा संताप
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पोहेगाव: कोपरगाव तालुक्यातील अंजनापूर शिवारात संगमनेर रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे शाळकरी मुलाचा मृत्यू झाला. झगडे फाटा - तळेगाव रस्त्यावरील म्हसोबा वस्ती परिसरात शुक्रवारी सकाळी भीषण अपघात घडला.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
accident
death
school
student
district
road accident
accident death
accident case
malegaon kopargaon highway

Related Stories

No stories found.