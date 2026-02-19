Shrigonde Accident: दुर्दैवी घटना! श्रीगोंदे चौकातील अपघातात सख्ख्या भावांचा मृत्यू; भरधाव वाहनाची दुचाकीला भीषण धडक, कामावर निघाले अन्..

श्रीगोंदे : भरधाव वाहनाने दुचाकीला दिलेल्या जोरदार धडकेत सचिन शिवाजी माने (वय ४०) व संतोष शिवाजी माने (वय ४३, दोघे रा. काष्टी, ता. श्रीगोंदे) हे दोघे सख्खे भाऊ जागीच ठार झाले. ही दुर्दैवी घटना मंगळवारी(ता.१७) पहाटे पाचच्या सुमारास तालुक्यातील काष्टी येथील श्रीगोंदे चौकात घडली. .Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...सचिन माने कारेगाव (जि. पुणे) येथील औद्योगिक वसाहतीत नोकरी करीत होते. त्यांना बसने कामावर जायचे असल्याने दोघे भाऊ मंगळवारी पहाटे दुचाकीवर काष्टीकडे येत होते. यावेळी श्रीगोंदे चौकात आल्यानंतर एका भरधाव वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला जोराची धडक दिली. ही धडक इतकी जोराची होती की दोघे भाऊ गंभीर जखमी होऊन मृत पावले. मंगळवारी दुपारी घोड नदीच्या तिरावर त्यांच्यावर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..दरम्यान, काष्टी येथील श्रीगोंदे चौकात अहिल्यानगर ते दौंड व जामखेड ते शिक्रापूर असे दोन राष्ट्रीय महामार्ग एकमेकांना क्रॉस होतात. वाहने प्रचंड वेगाने येत असल्याने तिथे अपघातांना निमंत्रण मिळत आहे. .Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.अपघातांचा धोका टाळण्यासाठी या दोन्ही महामार्गावर गतिरोधक बसवण्याची मागणी काष्टी ग्रामस्थ सतत करीत आहेत. वारंवार मागणी करूनही कोणतीही उपाययोजना केली जात नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. या अपघातानंतर काष्टी ग्रामस्थ पुन्हा एकदा चांगलेच संतप्त झाले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.