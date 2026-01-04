अहिल्यानगर

जामखेड हादरलं! बाप-लेकाने गळफास घेऊन संपवले जीवन; एकाच झाडाला, एकाच कापडाने घेतला गळफास, नेमकं काय घडलं..

Father searches for son, both found Dead in Jamkhed: जामखेडमध्ये वडील-मुलाची दुर्दैवी आत्महत्या; एकाच मॅटने घेतला गळफास
Jamkhed Tragedy: Father and Son Found Hanging with Same Cloth

Jamkhed Tragedy: Father and Son Found Hanging with Same Cloth

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जामखेड: शहरात वडील आणि मुलाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. शहरातील नवीन कोर्टरोड व म्हाडा कॉलनीच्या बाजूला असलेल्या एका शेतात वडील व मुलाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. विशेष म्हणजे ज्या मॅटच्या कापडाने मुलाने गळफास घेतला, त्याच मॅटच्या कपड्याने वडीलांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. कानिफनाथ ज्ञानदेव पवार (वय ४५) व सचित कानिफनाथ पवार (वय १६, रा. आरोळे वस्ती, जामखेड) अशी आत्महत्या केलेल्या दोघांची नावे आहेत.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
endlife
jamkhed
district
father and son
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com