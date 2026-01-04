जामखेड हादरलं! बाप-लेकाने गळफास घेऊन संपवले जीवन; एकाच झाडाला, एकाच कापडाने घेतला गळफास, नेमकं काय घडलं..

जामखेड: शहरात वडील आणि मुलाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. शहरातील नवीन कोर्टरोड व म्हाडा कॉलनीच्या बाजूला असलेल्या एका शेतात वडील व मुलाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. विशेष म्हणजे ज्या मॅटच्या कापडाने मुलाने गळफास घेतला, त्याच मॅटच्या कपड्याने वडीलांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. कानिफनाथ ज्ञानदेव पवार (वय ४५) व सचित कानिफनाथ पवार (वय १६, रा. आरोळे वस्ती, जामखेड) अशी आत्महत्या केलेल्या दोघांची नावे आहेत. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .जामखेड शहरातील आरोळे वस्तीवर कानिफनाथ ज्ञानदेव पवार हा आपल्या कुटुंबासह राहत होते. दोन तीन दिवसांपूर्वी त्यांची पत्नी माहेरी गेली होती. याच दरम्यान शुक्रवारी (ता.२) रात्री कानिफनाथ यांचा मुलगा सचित कानिफनाथ पवार या दोघांचे वाद झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे मुलगा सचित हा रात्रीच्या सुमारास घराबाहेर निघून गेला होता. यानंतर वडील कानिफनाथ पवार यांनी रात्री उशिरापर्यंत मुलाचा आजूबाजूला शोध घेतला. मात्र तो मिळून आला नाही..यानंतर वडील पुन्हा पहाटेच्या सुमारास मुलाचा शोध घेण्यासाठी घराबाहेर पडले. यावेळी वडील कानिफनाथ यांना मुलाने नविन कोर्टरोड व म्हाडा कॉलनीच्या बाजूला असलेल्या शेतातील झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली असल्याचे पाहिले. त्यामुळे वडीलांना हा धक्का सहन झाला नसावा, म्हणून त्यांनी मुलाचा मृतदेह खाली घेतला. यानंतर मुलाने ज्या मॅटच्या कापडाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती त्याच मॅटच्या कपड्याने वडीलाने देखील गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...पोलिस उपनिरीक्षक शिवाजी कदम व पोलिस काँन्स्टेबल सचिन देवडे यांनी घटनास्थळी जाऊन, पंचनामा केला. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक दशरथ चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.