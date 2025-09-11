अहिल्यानगर

Tribal Aggressors: 'क्रांतिवीर राघोजी भांगरेंचा पुतळा हलविल्याने आदिवासी आक्रमक'; शेंडी येथील व्यवहार बंद, ठेकेदारावर कारवाईसाठी पोलिस ठाण्यासमोर ठिय्या

Raghoji Bhangre statue protest by tribals in Shendi: सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत देवगाव येथे क्रांतिवीर राघोजी भांगरे यांच्या स्मरकाभोवती सुशोभीकरणाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. या कामात पुतळा हलविणे असे, नमूद नसतानाही संबंधित ठेकेदाराने हा पुतळा परस्पर काढला.
Shendi tribals protest relocation of Raghoji Bhangre statue; market closed, sit-in staged at police station.

Shendi tribals protest relocation of Raghoji Bhangre statue; market closed, sit-in staged at police station.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

अकोले: देवगाव येथील क्रांतिवीर राघोजी भांगरे यांचा पुतळा सुशोभीकरण करण्याचा नावाखाली संबंधित ठेकेदाराने कुणाचीही परवानगी न घेता हलविल्याचा आरोप करत देवगाव ग्रामस्थानी या घटनेचा निषेध करत थेट राजूर पोलिस ठाण्यावर मोर्चा नेत ठिय्या आंदोलन केले. रात्री उशिरापर्यंत हे आंदोलन सुरूच होते. देवगाव व शेंडी येथील ग्रामस्थांनी सर्व व्यवहार बंद ठेवत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
Action
district
Contractor
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com