Tribal Aggressors: 'क्रांतिवीर राघोजी भांगरेंचा पुतळा हलविल्याने आदिवासी आक्रमक'; शेंडी येथील व्यवहार बंद, ठेकेदारावर कारवाईसाठी पोलिस ठाण्यासमोर ठिय्या

अकोले: देवगाव येथील क्रांतिवीर राघोजी भांगरे यांचा पुतळा सुशोभीकरण करण्याचा नावाखाली संबंधित ठेकेदाराने कुणाचीही परवानगी न घेता हलविल्याचा आरोप करत देवगाव ग्रामस्थानी या घटनेचा निषेध करत थेट राजूर पोलिस ठाण्यावर मोर्चा नेत ठिय्या आंदोलन केले. रात्री उशिरापर्यंत हे आंदोलन सुरूच होते. देवगाव व शेंडी येथील ग्रामस्थांनी सर्व व्यवहार बंद ठेवत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. घटनास्थळी संगमनेर विभागाचे पोलिस अधिकारी कुणाल सोनवणे, सहायक पोलिस निरीक्षक दीपक सरोदे, तहसीलदार विभागाचे कर्मचारी व मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार काँग्रेसचे युवा नेते अमित भांगरे, सामाजिक कार्यकर्ते अनंत घाणे, माजी सरपंच दिलीप भांगरे, स्वप्नील धांडे, मुरलीधर नाना भांगरे, विजय भांगरे, गोपीनाथ भांगरे, दीपक देशमुख यांच्यासह राजूर, शेंडी, देवगाव येथील आदिवासी संघटनांनी राजूर पोलिस ठाण्याचा परिसर दणाणून सोडला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत देवगाव येथे क्रांतिवीर राघोजी भांगरे यांच्या स्मरकाभोवती सुशोभीकरणाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. या कामात पुतळा हलविणे असे, नमूद नसतानाही संबंधित ठेकेदाराने हा पुतळा परस्पर काढला. ही बाब काही ग्रामस्थांच्या लक्षात येताच त्यांनी संबंधित काम बंद पडून घटनेचा निषेध केला. या घटनेची माहिती समजताच मोठ्या संख्येने आदिवासी संघटना व ग्रामस्थ एकत्र येत गाव बंद केले. तर शेंडी येथे युवा नेते अमित भांगरे यांनी शेंडी गाव बंद करून निषेध नोंदवत राजूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करून, निवेदन देऊन संबंधित ठेकेदाराला अटक करा, या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता येवले यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनीही पुतळा हटविणे या कामात नमूद नसल्याचे सांगितले आहे. आमचे श्रद्धास्थान देवगाव येथे क्रांतिवीर राघोजी भांगरे यांचे स्मारक उभारले असून, पुतळा बसविण्यात आला आहे. मात्र ठेकेदाराने कुणाचीही परवानगी न घेता हा पुतळा हलवून आमच्या नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या आदिवासी जनतेच्या भावना दुखावल्या आहेत. ठेकेदारावर कारवाई झाल्याशिवाय आम्ही येथून हलणार नाही.- अमित भांगरे, युवा नेते, राष्ट्रवादी. देवगाव येथे क्रांतिवीर राघोजी भांगरे यांचा पुतळा अनाधिकाराने ठेकेदाराने हलविला असून, त्याच्यावर कडक कारवाई करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल.- अनंत घाणे, सामाजिक कार्यकर्ते.