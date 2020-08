शेवगावात पीक विम्यापोटी मिळाले साडेएकवीस कोटी

शेवगाव तालुक्यासाठी साडेएकवीस कोटींचा विमा

शेवगाव, ता२२ : प्रधानमंत्री पीकविमा योजना अंतर्गत शेवगाव तालुक्यातील कपाशी व ज्वारी पिकासाठी 21 कोटी 36 लाख रुपयांचा विमा मिळाला असल्याची माहिती आमदार मोनिका राजळे यांनी दिली. मागील वर्षी कपाशी व ज्वारी पिकाचे मोठया प्रमाणावर नुकसान झाल्याने पीकविमा मिळावा याकरीता शेतकऱ्यांची मोठया प्रमाणावर मागणी होती. त्यासंदर्भात वेळोवेळी संबधित विमा कंपनी तसेच शासनास पाठपुरावा करावा लागल्याचे आमदार राजळे यांनी सांगितले. हेही वाचा - उसाच्या फडातही शिरला कोरोना, कसा हाणायचा कोयता प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत कपाशी तालुक्यातील 15404 शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. 9 कोटी 22 लाख रुपये मिळाले आहेत, तर ज्वारी पिकासाठी 13761 शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीकविमा योजनाचा 12 कोटी 13 लाख रुपये मंजूर झाले आहेत.

या वर्षी पावसाचे वेळेवर आगमन झाले. परंतु बहुतेक ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे जोमात असलेले पीक वाया गेले. तूर, कपाशी आदी पिके पाण्यात गेली. सूचनेप्रमाणे केलेल्या पंचनाम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना वेळेत मिळावे. त्याच प्रमाणे बहुतेक शेतकऱ्यांनी मूग व उडीद यासारखी कडधान्याची पिके केली. परंतु सध्याच्या संततधार पावसामुळे शेंगांना मोड आल्याने शेतकऱ्याची पंचनामा करण्याची मागणी आहे. विशेषतः तालुक्याच्या पूर्व भागात जास्त प्रमाणात मूग व उडीद पिके असून शेंगांनाच मोड आल्यामुळे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

पंचनामे होऊन नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी शासन व संबंधित विभागाला विनंती केली असल्याचे आमदार मोनिका राजळे यांनी सांगितले. अहमदनगर

संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: Twenty one crore was received as crop insurance in Shevgaon