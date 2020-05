कोरोनाने रोजगार संपवला, म्हणून त्याने स्वतःलाच संपवले, तर श्रीरामपुरात दोघांना मोटारीने

श्रीरामपूर-पारनेर ः सुपे औद्योगिक वसाहतीतील सूरज बिल्डकॉन कंपनीच्या कामगाराने रविवारी रात्री वाघुंडे बुद्रुक येथील कंपनी कामगारांच्या चाळीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली. विनायक कन्हार (मूळ रा. ओडिशा) असे त्याचे नाव आहे. पारनेरच्या ग्रामीण रुग्णालयात उत्तरीय तपासणी केल्यावर त्याचा मृतदेह मूळ गावी भुटकल नाली (ओडिशा) येथे पाठविण्यात आला. याबाबत राहुल बबन गाडीलकर यांनी सुपे पोलिसांना माहिती दिली. त्यानुसार, सूरज बिल्डकॉन कंपनीत विनायक कन्हार काम करीत होता. वाघुंडे येथे कंपनीच्या वसाहतीत तो राहत होता. घरात रात्री दहाच्या सुमारास गळफास घेऊन त्याने आत्महत्या केली. याबाबत माहिती मिळताच, सुपे पोलिसांना घटनास्थळी धाव घेतली. घटनास्थळाचा पंचनामा केला. आत्महत्येचे कारण समजले नाही. मात्र, कोरोनामुळे दोन महिन्यांपासून कंपनीचे काम बंद असल्याने कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तसेच, गावी जाण्यातही अनेक अडचणी येत असल्याने नैराश्‍यातून विनायक याने आत्महत्या केल्याची चर्चा आहे. हेही वाचा - फेसबुक, व्हॉटस अॅपवरील पोस्ट चोरत असाल तर सावधान दरम्यान, स्टीलच्या सळया नेणाऱ्या मालमोटारीला मागून धडक बसल्याने झालेल्या अपघातात दुचाकीवरील दोघांचा मृत्यू झाला. श्रीरामपूर- संगमनेर रस्त्यावर प्रभात डेअरीजवळ माहेश्वरी स्टीलसमोर आज सायंकाळी हा अपघात झाला. अनिल यशवंत निकम (वय 50, रा. देर्डे कोऱ्हाळे, ता. कोपरगाव) व बाळासाहेब यशवंत कोते (वय 57, रा. शिर्डी), अशी मृतांची नावे आहेत. येथील एसटी आगारात कोते हे सहायक वाहतूक अधीक्षक होते, तर निकम हे राहुरी बसस्थानक प्रमुख होते.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, श्रीरामपूर एसटी आगारातील काम संपवून सायंकाळी बाभळेश्वरमार्गे दुचाकीवर कोते व निकम शिर्डीकडे जात होते. संगमनेर रस्त्यावर माहेश्वरी स्टीलसमोर स्टीलच्या सळया भरलेल्या मालट्रकला त्यांची दुचाकी मागून धडकली. याबाबत माहिती मिळताच, शहर पोलिसांसह आगारप्रमुख ऋषिकेश शिवदे व कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. नागरिकांच्या मदतीने दोघांना येथील साखर कामगार रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रवींद्र जगधने यांनी सांगितले. याबाबत शहर पोलिस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद करण्याचे काम उशिरापर्यंत सुरू होते.

