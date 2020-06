राहात्यात आणखी दोघांचे अहवाल पॉझिटिव्ह 

राहाता ः शहरात आज आणखी दोन जणांचे खासगी प्रयोगशाळेतील अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आले. त्यांच्यासह त्यांचे कुटुंबीय व संपर्कातील एकूण आठ जणांना क्वारंटाईन करण्यात आले. या दोघांच्या घशातील स्राव तपासणीसाठी नगरच्या सरकारी प्रयोगशाळेत पाठविले जातील. यापूर्वी शहरात चार रुग्ण कोरोनाबाधित आढळले आहेत. त्यांच्या संपर्कात आलेल्या अनेकांनी खासगी प्रयोगशाळेत जाऊन तपासणी करण्यास सुरवात केली आहे. आजपर्यंत या भागातील 49 जणांना शिर्डी येथील साई संस्थानच्या धर्मशाळेत क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. हेही वाचा - राष्ट्रवादी स्थापनेवेळी होते सोबत आता दुरावले तर आली नौबत कोरोनाबाधित व त्यांच्या संपर्कात असलेल्यांची संख्या सातत्याने वाढत असल्याने गावठाण भागात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. चितळी रस्त्याच्या कडेला आज संशयित रुग्ण आढळल्याने या रस्त्याच्या कडेची बाजारपेठ बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या भागास आज नगराध्यक्ष ममता पिपाडा व डॉ. राजेंद्र पिपाडा यांनी भेट दिली. येथे नगरपालिकेतर्फे औषधफवारणी करण्यात आली. उद्यापासून शहरातील नगर-मनमाड रस्त्याच्या कडेची दुकाने सुरू केली जातील. मात्र, कंटेन्मेंट झोनमधील म्हणजे गावठाण हद्द व चितळी रस्त्यालगतची दुकाने बंद केली जाणार आहेत. आज नगरपालिकेच्या वतीने दवंडी देऊन याबाबतची माहिती देण्यात आली.

Web Title: Two more corona patients at Rahata