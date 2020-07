शहरातील दोन ठिकाणे झाली कंटेन्मेंट झोन 

नगर : शहरातील आयटीआय कॉलेजसमोरील नंदनवन कॉलनी व नालेगाव परिसरातील बागरोजा हडको या दोन भागांत कोरोना रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळून आले. त्यामुळे महापालिका आयुक्‍त श्रीकांत मायकलवार यांनी हा परिसर कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर केला. हा परिसर 24 जुलैपर्यंत "सील' करण्यात आला. या परिसरात उद्या (रविवार) पासून सकाळी महापालिका प्रशासनाकडून सशुल्क जीवनावश्‍यक वस्तू पुरविण्यात येणार आहेत. अवश्‍य वाचा - एकाच कुटुंबातील दहा व्यक्‍ती कोरोना पॉझिटिव्ह; सोनईत आरोग्य तपासणी पूर्ण नंदनवन कॉलनी कंटेन्मेंट झोन झाल्याने चाणक्‍य चौक, स्वाती कॉलनी, हॉटेल वैभव परिसर, डॉ. शिंदे हॉस्पिटल परिसर, राष्ट्रीय पाठशाळेच्या पाठीमागचा परिसर, शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय व आयटीआय कॉलेज परिसर बफर झोन झाला. त्यामुळे या परिसरात केवळ जीवनावश्‍यक वस्तूंचीच दुकाने खुली राहणार आहेत. बागरोजा परिसर कंटेन्मेंट झोन झाल्यामुळे सातभाई मळा, विद्याविहार कॉलनी, गृहशिल्प सोसायटी, बागरोजा हडकोचा पश्‍चिमेचा परिसर, दातरंगे मळा, महापालिकेचे संभाजी महाराज व्यापारी संकुल परिसर, नालेगाव म्युनिसिपल हडको परिसर बफर झोन झाला आहे. शहरातील तोफखाना, सिद्धार्थनगर, पद्मानगर परिसरही सध्या कन्टेन्मेंट झोन आहे. जिल्ह्यात काल (शनिवारी) 90 कोरोना बाधित रुग्ण आढळून आले. जिल्ह्यात सलग तीन दिवसांपासून 50 पेक्षाही जास्त कोरोना बाधित रुग्ण आढळून आलेले आहेत. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कोरोना बाधित आढळून आल्याने जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी शहर बंद करण्याची तयारी सुरू केली असल्याची चर्चा शहरात आहे. शहरात सध्या दिवसा सोशल डिस्टन्सचा फज्जा उडविला जात आहे. शहरातील विविध चौकांत भाजीविक्रेते बसतात. हे भाजीविक्रेते सोशल डिस्टन्सचा पालन करत नाहीत. त्यांच्याकडे येणारे ग्राहकही सोशल डिस्टन्सचे पालन करत नसल्याने महापालिकेकडून बऱ्याच वेळा त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. शहरातील मोठ्या दुकानांतही सोशल डिस्टन्सचा फज्जा उडत आहे.

