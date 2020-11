नगर जिल्ह्यात दोन पोलिसांना लाकडी दाडक्याने मारहाण; एकाला अटक

नेवासे (अहमदनगर) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक ठिकाणी विनामास्क फिरणाऱ्यांविरोधात कारवाई करत असताना विनामास्क सापडलेल्या व्यक्तीने दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांना लाकडी दांडक्याने मारहाण केली. हा गंभीर प्रकार कुकाणे (ता. नेवासे) येथे मंगळवारी घडला आहे. दरम्यान दारूच्या नशेत तरर्र मै हू 'डॉन' म्हणणाऱ्या या संशयित आरोपीला पोलिसांनी गुन्हा दाखल करुन अटक केली आहे. साथरोग नियंत्रण कायदा आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात नेवाशाचे प्रभारी परिविक्षाधीन सहाय्य पोलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी यांच्या नेतृत्वाखाली नेवासे पोलिसांनी कारवाईची जोरदार मोहीम तालुक्यात राबवित आहेत. दरम्यान मंगळवारी (ता. २४) या प्रकरणातील फिर्यादी व कुकाणे येथील पोलिस दुरक्षेत्रात कार्यरत असलेले वाहातुक पोलिस कर्मचारी अमोल बुचकुल व पोलिस नाईक किशोर काळे, पोलिस शिपाई गणेश गलधर, नितीन भाताने, आंबादास गीते हे शेवगाव- नेवासे रस्त्यावर कुकाणे येथे वेगवेगळ्या ठिकाणी सार्वजनिक ठिकाणी विनामास्क फिरणाऱ्यावर कारवाई करत होते. नगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

यावेळी बुचकुल यांना प्रकाश उर्फ बाळु मारुती साळुंके (वय ४२, राहणार कुकाणे, ता. नेवासे) हा तोंडाला मास्क न लावता रोडने पायी फिरतांना दिसला. त्याच्याविरोधात दंडात्मक कारवाई करत असतांना साळुंके याने बुचकुल यांना शिवीगाळ करुन तेथुन पळ काढला. दरम्यान काही वेळाने हातात लाकडी दांडा घेऊन आला व पोलिसांना मोठमोठ्याने शिवीगाळ करु लागला. पोलिस त्याला समजावुन सांगत असतांनाच त्याने बुचकूल व कॉन्स्टेबल गणेश गलधर यांनाही लाकडी दांड्याने मारहाण केली.

दरम्यान नेवासे पोलिसांत पोलिस कॉन्स्टेबल अमोल दत्तात्रेय बुचकुल यांच्या फिर्यादीवरून प्रकाश उर्फ बाळु मारुती साळुंके याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली. 'डॉन'चा आवाज 'डाऊन झाला'..!

पोलिस कारवाई करते वेळी आरोपी प्रकाश साळुंके पोलिसांना शिवीगाळ करत "तुम्ही मला ओळखत नाही, मी कुकाणे गावचा 'डॉन' असुन माझ्या नादी लागलात तर तुमचा एक- एकाचा काटा काढीन, अशी धमकी देत होता. मात्र पोलिसांनी ताब्यात घेऊन पोलिसी खाक्या दाखवताच 'डॉन' डाऊन झाला. पोलिसांशी काहीसा नारमाईने बोलू लागला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठ महिन्यांपासून नागरिकांचा जीव वाचविण्यासाठी दिवस- रात्र धडपडणाऱ्या पोलिसांच्याच जीवावर उठायचे हा प्रकार दुर्दैवी आहे. अशांवर कडक कारवाई झालीच पाहिजे.

संपादन : अशोक मुरुमकर

