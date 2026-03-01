Accident News: ट्रकखाली चिरडून पायी जाणाऱ्या दोन तरुणांचा मृत्यू; पांढरीपूल-मिरी रस्त्यावरील घटना, कुंटूबियांचा आक्राेश अन् काय घडलं!

शेवगाव : पांढरीपूल-मिरी रस्त्यावरील इंदिरानगर परिसरात मालवाहू ट्रकच्या चाकाखाली सापडल्याने पायी जाणाऱ्या दोन तरुणांचा जागीच चिरडून मृत्यू झाला. हा अपघात आज शनिवारी (ता.२८) दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास झाला. प्रतीक सचिन शिंदे (वय-१९) व निखिल सोमनाथ पठाडे (वय-२०, रा. वरुर, ता. शेवगाव) असे मृतांची नावे आहेत. याप्रकरणी शेवगाव पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..Akola Accident: तेल्हारा शेरी फाट्यावर भीषण अपघात; माळेगावच्या तीन अल्पवयीन मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू, आयशर अन् दुचाकीची समाेरासमाेर धडक! . प्रतीक शिंदे व निखिल पठाडे हे दोघे शनिवारी दुपारी शहरातील पांढरीपूल-मिरी रस्त्याने पायी चालले होते. त्यावेळी शेवगावहून पांढरीपूल-मिरीकडे एक मालवाहू ट्रक चालला होता. शहरातील इंदिरानगर परिसरातून ट्रक मिरीकडे जात असताना चाकाखाली सापडल्याने प्रतीक व निखिल जागीच ठार झाले. .अपघातानंतर तेथे मोठी गर्दी झाल्याने त्याचा फायदा घेऊन ट्रक चालक तेथून पसार झाला. नागरिकांनी संपर्क केल्यानंतर रुग्णवाहिकेतून दोघांना रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी दोघांनाही मृत घोषित केले. .Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्गात बदल निश्चित! सोलापूर जिल्ह्यापासून नवा मार्ग, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितला कसा असेल बदल...घटनास्थळी येऊन पोलिस कर्मचाऱ्यांनी पंचनामा करून ट्रक ताब्यात घेतला. शेवगाव ग्रामिण रुग्णालयामध्ये दोघांचे शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आले. वरुर येथील स्मशानभूमीत त्यांच्यावर रात्री उशिरा शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.