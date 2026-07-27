Ujani Dam Water: शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! उजनी धरणात २० दिवसांत ६२ टीएमसी पाण्याची भर, उपयुक्त साठा ८५ टक्क्यांवर

सिद्धटेक : अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या दक्षिण भागासाठी वरदायिनी ठरलेल्या उजनी धरणातील उपयुक्त पाणीसाठ्यात दररोज झपाट्याने वाढ होत असून धरण आता पूर्ण क्षमतेने भरण्याच्या स्थितीत आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.मावळातील घाटमाथ्यावर होत असलेल्या सततच्या पावसामुळे वरील धरणांमधून उजनी धरणात पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे गेल्या अवघ्या वीस दिवसांत धरणात ६२ टीएमसी नव्या पाण्याची भर पडली असून धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा ८५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे..दरम्यान, रविवारी दुपारी दौंड येथून उजनी धरणात ५५ हजार ३०० क्युसेक वेगाने पाण्याची आवक सुरू होती, तर उजनी धरणातून पुढे भीमा नदीपात्रात ३,२७० क्युसेक वेगाने पाण्याचा विसर्ग सुरू होता..दरवर्षी उजनी धरणग्रस्तांसह पाणलोट क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना धरण भरण्याची चिंता सतावत असते. हवामान विभागाने यंदा हवामानावर परिणाम करणाऱ्या विविध घटकांमुळे पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. .Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.तसेच धरण परिसरात आतापर्यंत तीन-चार मोठ्या पावसाच्या सरी वगळता समाधानकारक पाऊस झालेला नव्हता. असे असतानाही पुणे जिल्हा आणि घाटमाथ्यावरील पावसामुळे अवघ्या वीस दिवसांत धरणात ६२ टीएमसी पाणीसाठा जमा झाला आहे. त्यामुळे शेतीतील विविध कामांसह ऊस लागवडीच्या कामांनाही वेग आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.