जप्त वाहनांचा लिलाव; 40 लाख रुपये जमा

अहमदनगर : अवैध गौणखनिज वाहतूक करताना महसूल विभागाने जप्त केलेली वाहने तहसील कार्यालयाच्या आवारात लावली होती. ज्या मालमांनी दंड भरला नाही, त्यांच्या वाहनांचा तहसील कार्यालयात लिलाव करण्यात आला. महसूल प्रशासनाने 28 वाहनांबाबत उद्‌घोषणा केली होती. त्यानंतर सहा वाहनचालकांनी 15 लाख 20 हजार रुपये एका दिवसातच जमा केले. उर्वरित 22 वाहनांचा लिलाव करण्यात आला. त्यातून 24 लाखांचा महसूल जमा झाला. अशा प्रकारे एकूण 40 लाख 47 हजार रुपये महसूल जमा झाला. अहमदनगरच्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा प्रांताधिकारी श्रीनिवास अर्जुन यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसीलदार उमेश पाटील, नायब तहसीलदार अभिजीत बारवकर, कोतवाल आकाश करपे, देवेंद्र परदेशी यांनी लिलाव प्रक्रियेत भाग घेतला. अवैध गौणखनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा अशाच प्रकारे लिलाव करणार असल्याचे तहसीलदार पाटील म्हणाले. राज्य शासनाने महसूल विभागाचे वसुलीचे लक्ष दीडपट वाढविले आहे. वसुलीसाठी प्रशासन वेगवेगळ्या कल्पना राबवित आहे. नगर तहसील कार्यालयास 33 कोटी 6 लाख रुपयांचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे प्रशासनाने जप्त वाहनांचा लिलाव करण्यास सुरवात केली आहे. त्यातून अवैध व्यावसायिकांनाही चाप बसणार आहे. नगर तहसीलसाठी गेल्या वर्षी 24 कोटींचे उद्दिष्ट होते. यंदा ते 33 कोटी 6 लाख रुपये आहे. आतापर्यंत 19 कोटींचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असून, दिलेल उद्दिष्ट पूर्ण करणार आहोत.

- उमेश पाटील, तहसीलदार, नगर



