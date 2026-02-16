अहिल्यानगर

Ahilyanagar News: अहिल्यानगरमध्ये विजयाचा जल्लोष; टी-२० तील भारत-पाकिस्तान सामना, तरुणांकडून फटाक्यांची जोरदार आतषबाजी!

Fireworks and street celebrations mark India’s win in T20: भारताच्या विजयाने अहिल्यानगरमध्ये जल्लोष, तरुणांकडून फटाक्यांची आतषबाजी
Massive Jubilation in Ahilyanagar Following India-Pakistan T20 Match

Massive Jubilation in Ahilyanagar Following India-Pakistan T20 Match

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: कोलंबोच्या प्रेमदासा स्टेडियमवर टी २० वर्ल्ड कप २०२६ मधील भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा महासंग्राम रविवार (ता. १५) रोजी सामना झाला. या सामन्यात भारताने पाकिस्तानवर दणदणीत विजय मिळविल्यानंतर नगरकरांनी रस्त्यावर येत जल्लोष केला. तसेच फटाक्यांची आतषबाजी करून आनंद व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
Cricket
victory
district
India vs Pakistan
Indian players in T20 leagues

Related Stories

No stories found.