Ahilyanagar News: अहिल्यानगरमध्ये विजयाचा जल्लोष; टी-२० तील भारत-पाकिस्तान सामना, तरुणांकडून फटाक्यांची जोरदार आतषबाजी!

अहिल्यानगर: कोलंबोच्या प्रेमदासा स्टेडियमवर टी २० वर्ल्ड कप २०२६ मधील भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा महासंग्राम रविवार (ता. १५) रोजी सामना झाला. या सामन्यात भारताने पाकिस्तानवर दणदणीत विजय मिळविल्यानंतर नगरकरांनी रस्त्यावर येत जल्लोष केला. तसेच फटाक्यांची आतषबाजी करून आनंद व्यक्त केला.

कोलंबोच्या प्रेमदासा स्टेडियमवर टी २० वर्ल्ड कप २०२६ मधील भारत विरुद्ध पाकिस्तानमधील महासंग्रामला सातच्या सुमारास सुरवात झाली. महाशिवरात्रीनिमित्त जिल्ह्यातील अनेक गावात यात्रोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. तरुणाईने सकाळीच महादेव मंदिरात दर्शनाचा लाभ घेतला, तसेच गावातील यात्रोत्सवामध्ये जाऊन खरेदी केली. परंतु सायंकाळी सहानंतर अनेकांनी घरात टिव्हीसमोर आपला मुक्काम ठोकला. यात्रोत्सवानिमित्त गावांमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमांना ज्येष्ठ नागरिक दिसून येत होते.

पहिल्याच षटकात अभिषेक शर्माची विकेट गेल्यानंतर तरुणाईतील उत्साह कमी झाला होता. मात्र, इशान किशनने स्फोटक फलंदाजी केली. २७ चेंडूंत अर्धशतक करून भारतीय संघाला मजबूत स्थितीत नेले. यावेळी क्रिकेटप्रेमींनी फटाक्यांची आतषबाजी केली. किसनने ४० चेंडूंत ७७ धावा करून बाद झाला. किसने मारलेल्या प्रत्येक फटक्यावर तरुणाईमध्ये जल्लोष सुरू होता.

दरम्यान, हा क्रिकेट सामना सुरू झाल्यानंतर शहरातील व जिल्ह्यातील पोलिस ठाण्यातून पेट्रोलिंग करण्यात आले. तरुणाईला जल्लोष करा परंतु कोणाच्या भावना दुखवू नका, असे आवाहन करीत होते.

मोबाईलवर अनेक जण व्यस्त
घरात टीव्ही सुरू असतानाही काहींनी मोबाईलवर भारत-पाकिस्तान यांच्यातील क्रिकेटचा सामना पाहण्याचा आनंद घेतला. रोज नेहमीच फिरायला जाणाऱ्यांनीही फिरताना मोबाईलवर क्रिकेटचा आनंद लुटला.

बारावीच्या परीक्षार्थींनी घेतला आनंद
बारावीचा पेपर सोमवार (ता.१६) असतानाही अनेक परीक्षार्थींनी क्रिकेटमधील महासंग्राम पाहण्याचा आनंद लुटला. भारतीय संघाची पहिल्या सत्रात फलंदाजी झाली. या फलंदाजीचा आनंद बारावी व दहावीतील परीक्षार्थींनी लुटला. पालकांनीही मुलांना विरंगुळा म्हणून सामना पाहू दिला.