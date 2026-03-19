Sangamner Protest: आरोपीला कठोर शिक्षा करा; संगमनेर तालुक्यातील ग्रामस्थ आक्रमक, मुलीच्या न्यायासाठी रास्ता रोको आंदोलन!

संगमनेर: संगमनेर तालुक्यातील शहरापासून काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एका गावात १२ वर्षीय विद्यार्थिनीवर झालेल्या भ्याड ॲसिड हल्ल्याच्या निषेधार्थ बुधवारी (ता. १८) सर्वपक्षीय नागरिक व परिसरातील महिला, विद्यार्थिनी, युवक यांनी कोल्हार-घोटी राज्य मार्गावर एकत्र येऊन रास्ता रोको आंदोलन करत तीव्र संताप व्यक्त केला आहे..एकविरा फाउंडेशनच्या अध्यक्षा डॉ. जयश्री थोरात, नगराध्यक्षा डॉ. मैथिली तांबे, दुर्गा तांबे, बाबा ओहोळ, पद्मा थोरात, विक्रम ओहोळ, नीलेश थोरात, शरदनाना थोरात, अर्जुन काशीद, सरपंच श्रीनाथ थोरात, रूपाली थोरात यांच्यासह संगमनेर तालुक्यातील विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते..थोरात म्हणाल्या की, अल्पवयीन मुलीवर झालेला ॲसिड हल्ला दुर्दैवी आहे. या घटनेतील आरोपीला प्रशासनाने तातडीने शोधून कठोर शिक्षा केली पाहिजे, जेणेकरून पुढे अशा प्रकारचा गुन्हा कोणी करणार नाही. पठार भागातील एका तरुणीवर चाकूने हल्ला झाला होता आणि आता ॲसिड हल्ला झाला आहे. संगमनेर तालुक्यात नेमके काय चालले आहे, असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला. प्रत्येक शाळेत मुली गुणवत्तेने पुढे आहेत. प्रत्येक क्षेत्रात मुली प्रगती करत आहेत आणि अशा वेळी काही विकृत मनोवृत्तीचे लोक महिलांची मानसिकता खालावण्याचे काम करत आहेत. हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे; येथे महिलांचा सन्मान झाला पाहिजे. त्यामुळे आरोपीला तातडीने पकडून कठोर शिक्षा झाली पाहिजे व सरकारने महिलांच्या व मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी कडक कायदे केले पाहिजेत..तांबे म्हणाल्या की, संगमनेर शहरामध्ये महिलांच्या व मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी रक्षक दल निर्माण केले आहे. त्याच पद्धतीने ग्रामीण भागातही गावांमध्ये महिलांच्या सुरक्षेसाठी रक्षक दल निर्माण करण्याची गरज आहे. यावेळी विविध कार्यकर्त्यांनी आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या. तालुका पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक प्रवीण साळुंखे यांनी निवेदन स्वीकारल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले..एसएमबीटी उपचाराचा उचलणार खर्च१२ वर्षीय विद्यार्थिनीवर झालेल्या ॲसिड हल्ल्याचा काँग्रेसचे जेष्ठ नेते व माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे, आमदार सत्यजीत तांबे यांच्यासह विविध मान्यवरांनी तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला आहे. घटना घडल्यानंतर डॉ. जयश्री थोरात व माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी प्रवरा हॉस्पिटलमध्ये जाऊन मुलीची चौकशी केली व नातेवाईकांना धीर दिला. मुलीच्या उपचाराचा सर्व खर्च एसएमबीटी संस्था करणार असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शस्त्रक्रिया तसेच डोळ्यांच्या उपचारांसाठी मुंबईतील तज्ज्ञ डॉक्टरांशी संपर्क साधण्यात आला आहे.