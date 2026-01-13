अहिल्यानगर

Srirampur Crime: रात्रीच्या दरम्यान दोन गटांत धुमश्चक्री; वाहनांची ताेडफाेड, श्रीरामपूर तालुक्यातील घटना, एकजण बेपता!

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

श्रीरामपूर : नायगाव (ता. श्रीरामपूर) येथील गोदावरी नदीपात्रात अवैध वाळू उपशाच्या कारणावरून रविवारी (ता. ११) रात्री दोन गटांत धुमश्चक्री उडाली. या घटनेत दोन वाहनांच्या काचा फोडण्यात आल्या, तर एक जेसीबी थेट नदीपात्रात लोटून देण्यात आला. या गोंधळात एक तरुण जखमी झाला असून, एकजण बेपत्ता असल्याची माहिती समोर आली आहे.

