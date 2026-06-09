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London Wari: सातासमुद्रापार पोहोचली विठ्ठलभक्ती! लंडनहून निघाली पंढरीची वारी; प्रथमच लंडन ते पंढरपूर ऐतिहासिक ‘ग्लोबल वारी’

First global Wari from London to Pandharpur: लंडनहून निघालेल्या ‘ग्लोबल वारी’तून विठ्ठलभक्तीचा जागतिक विस्तार; परदेशी वारकऱ्यांना वारकरी संप्रदायाची ओळख, आषाढी वारीत नव्या इतिहासाची नोंद
Pandharpur Wari Reaches the World Stage with Landmark London Launch

Pandharpur Wari Reaches the World Stage with Landmark London Launch

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पाथर्डी: वारकरी सांप्रदयाचा झेंडा आता अटकेपार फडकणार आहे. यावर्षी प्रथमच लंडन ते पंढरपूर या ऐतिहासिक ‘ग्लोबल वारी’चा प्रारंभ भगवानगडाचे महंत डॉ. नामदेव महाराज शास्त्रीजी यांच्या हस्ते लंडन येथे मोठ्या उत्साहात करण्यात आला. प्रथमच परदेशी वारकरी पंढरपूरच्या आषाढी वारीत सहभागी होणार आहेत.

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