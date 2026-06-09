London Wari: सातासमुद्रापार पोहोचली विठ्ठलभक्ती! लंडनहून निघाली पंढरीची वारी; प्रथमच लंडन ते पंढरपूर ऐतिहासिक ‘ग्लोबल वारी’

पाथर्डी: वारकरी सांप्रदयाचा झेंडा आता अटकेपार फडकणार आहे. यावर्षी प्रथमच लंडन ते पंढरपूर या ऐतिहासिक ‘ग्लोबल वारी’चा प्रारंभ भगवानगडाचे महंत डॉ. नामदेव महाराज शास्त्रीजी यांच्या हस्ते लंडन येथे मोठ्या उत्साहात करण्यात आला. प्रथमच परदेशी वारकरी पंढरपूरच्या आषाढी वारीत सहभागी होणार आहेत..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...युनायटेड किंग्डम, फ्रान्स, बेल्जियम, जर्मनी व नेदरलँड्स या देशांतील परदेशी वारकरी प्रथमच या दिंडीत सहभागी होणार आहेत. यावर्षी परदेशी वारकऱ्यांची वारी हा आषाढी दिंडीचा आकर्षणाचा विषय ठरणार आहे. शेकडो वर्षांची परंपरा असलेल्या या वारीचा जागतिक स्तरावर विस्तार करण्याच्या उद्देशाने ग्लोबल वारी सुरू करण्यात आली आहे. या वारीमुळे आता परदेशी नागरिकांना वारकरी संप्रदायाची ओळख होणार आहे. हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून हे वारकरी विठुरायाच्या दर्शनासाठी पंढरपूरमध्ये दाखल होणार आहेत..डॉ. नामदेव शास्त्री म्हणाले, पंढरीची वारी ही केवळ धार्मिक यात्रा नसून, ती संस्कार, समता आणि आत्मपरिवर्तनाचे विद्यापीठ आहे. संतांच्या संगतीतून माणसामध्ये विनम्रता, त्याग, सहिष्णुता आणि आत्मचिंतनाची भावना विकसित होते. वारीत संसार, व्यापार किंवा भौतिक सुखांची चर्चा होत नाही, तर आत्मोन्नती आणि ईश्वरभक्तीचा मार्ग शोधला जातो..संतांच्या सहवासातून मिळणारे संस्कार हेच खरे जीवनाचे वैभव आहे. आर्थिक संपन्नता आनुवंशिकतेने मिळू शकते; मात्र संस्कार आणि आध्यात्मिक समृद्धी संतांच्या संगतीतूनच प्राप्त होते. वारी माणसातील अहंकार दूर करून त्याला समतेचा आणि मानवतेचा संदेश देते..Mahabaleshwar Khed Bridge: सह्याद्रीत उभा राहिला ‘मिनी सी-लिंक’! महाबळेश्वर-खेड जोडणारा भव्य पूल वाहतुकीसाठी सज्ज, प्रवास होणार सुसाट, कधी खुला होणार?.व्यक्ती बदलली, तर समाज बदलतो आणि समाज बदलला, तर राष्ट्र परिवर्तनाच्या दिशेने वाटचाल करते, हा संदेश वारकरी संप्रदायाने गेली सातशे वर्षे दिला आहे. वारीतील साधेपणा, शिस्त, परस्पर सहकार्य आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही आनंदी राहण्याची वृत्ती हे जीवनमूल्यांचे प्रभावी शिक्षण आहे.- डॉ. नामदेव महाराज शास्त्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.