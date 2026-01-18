Ahilyanagar News: अहिल्यानगरमध्ये महापौरपदाच्या आरक्षणाची प्रतीक्षा; इच्छुकांची फिल्डिंग, ‘स्वीकृत’साठीही मोर्चेबांधणी, पुढील आठवड्यात हालचाली!

-अरुण नवथर अहिल्यानगर: महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी-भाजप युतीने निर्विवाद बहुमत मिळविले आहे. आता दोन्ही पक्षांकडून महापौरपदासाठी उमेदवारांची चाचपणी सुरू आहे. या पदासाठी आठ ते दहा जणांनी फिल्डिंग लावली आहे; परंतु आरक्षण सोडत जाहीर न झाल्याने त्यांची कोंडी झाली आहे. महापौरपदासाठी पुढील आठवड्यात आरक्षण जाहीर होण्याची शक्यता आहे. स्वीकृत नगरसेवकपदासाठीही मोठ्या प्रमाणात चढाओढ सुरू आहे. यावेळी पाच ऐवजी सहाजणांना स्वीकृत म्हणून महापालिकेत जाण्याची संधी मिळणार आहे. आरक्षण जाहीर होताच महापौरपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होणार आहे..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.महापालिकेत राष्ट्रवादी-भाजप युतीचाच महापौर बसणार, यावर शुक्रवारच्या निकालाने शिक्कामोर्तब झाले आहे; परंतु पहिला महापौर राष्ट्रवादीचा की भाजपचा, याची नगरकरांना उत्सुकता आहे. राष्ट्रवादीने २७, तर भाजपने २५ जागांवर विजय मिळविला आहे. त्यामुळे पहिला महापौर राष्ट्रवादीचाच होणार, अशी चर्चा राष्ट्रवादीच्या वर्तुळात सुरू आहे, तर भाजपकडून देखील आपलाच महापौर करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या पदासाठी राष्ट्रवादीकडून संपत बारस्कर, गणेश भोसले, कुमार वाकळे, अविनाश घुले आदी इच्छुक आहेत, तर भाजपकडून निखिल वारे, धनंजय जाधव, सुभाष लोंढे यांची नावे चर्चेत आहेत. .या पदासाठी आरक्षण जाहीर झाल्यानंतरच या इच्छुकांचा विचार होणार आहे. मागील निवडणुकीत सुरूवातीला खुल्या प्रवर्गासाठी आणि शेवटचे अडीच वर्षे अनुसूचित जाती महिलेसाठी हे पद राखीव होते. आता हे पद कोणत्या प्रवर्गासाठी राहणार, यावरच महापौरपदाचे सर्व आराखडे बांधले जाणार आहेत. हे आरक्षण पुढील आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर लगेच महापौरपदासाठीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार आहे. तोपर्यंत या पदासाठी इच्छुक नगरसेवकांना ‘वेट ॲण्ड वॉच’ची भूमिका घ्यावी लागणार आहे..पाच नव्हे सहा स्वीकृत नगरसेवकनवीन तरतुदीनुसार एकूण सदस्य संख्येच्या १० टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० स्वीकृत सदस्य यापैकी जी संख्या कमी असेल, ती गृहीत धरली जाते. महापालिकेत ६८ सदस्य असल्यामुळे १० टक्के म्हणजे ६.८ संख्या येते. त्यामुळे आता सभागृहात सहा स्वीकृत सदस्य असणार आहेत. महापौरपदासाठी आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर प्रथम महापौर व उपमहापौरपदासाठी निवडणूक होईल. त्यानंतर स्थायी समिती सभापती, महिला बालकल्याण समिती सभापती व उपसभापती, सभागृह नेता, विरोधी पक्षनेता या निवडी केल्या जाणार आहेत. स्वीकृत सदस्य निवडही महापौर निवडणुकीनंतरच होणार असल्याचे आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी स्पष्ट केले आहे..स्वीकृतसाठी ही नावे चर्चेतमहापालिकेत ६८ सदस्य असल्यामुळे १० टक्के म्हणजे ६.८ संख्या येते. त्यानुसार महासभेकडून सहा स्वीकृत नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. त्यात राष्ट्रवादीचे तीन, भाजपचे दोन, तर शिवसेनेचा एक असे सहा स्वीकृत नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. या पदासाठी इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. त्यात राष्ट्रवादीचे प्रा. माणिक विधाते, प्रा. अरविंद शिंदे, बाबासाहेब नागरगोजे, भाजपच्या उषा नलावडे, सुवेंंद्र गांधी, शिवसेनेचे सचिन जाधव यांची नावे चर्चेत आहेत..माणुसकीला सलाम! कृष्णा नदीत उडी घेतलेल्या नवविवाहितेला जीवदान; कऱ्हाडमध्ये युवकांनी लावली प्राणाची बाजी, थरारक घटना...चक्राकार पद्धत बंदराज्यात जिल्हा परिषद, महापालिका आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागास प्रवर्गासाठी चक्रानुक्रमे (आळीपाळीने) आरक्षण देण्याची पद्धत १९९६ साली तयार झालेल्या नियमानुसार लागू करण्यात आली होती. त्यानुसार प्रत्येक निवडणुकीनंतर त्या- त्या गटांमध्ये फेरफार आरक्षण बदलले जात होते. म्हणजेच, मागील निवडणुकीत ज्या प्रवर्गाला आरक्षण देण्यात आले होते. त्याच प्रवर्गाला पुढील निवडणुकीत आरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे कोणताही प्रवर्ग कायम आरक्षित व कायम अनारक्षित राहात नव्हता. आता ही चक्राकार पद्धत बंद झाली असून सर्व आरक्षण नव्याने काढण्यात येणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.