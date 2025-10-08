Wanjari Community: 'वंजारी समाजाचा तीन तास रास्तारोको'; हैदराबाद गॅझेट, कर्नाटक, बीड गॅझेट तत्काळ लागू करावे; अस्तित्वासाठी एकत्र यावे

बोधेगाव: वंजारी समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, हैदराबाद गॅझेट, कर्नाटक, तसेच बीड गॅझेट तत्काळ लागू करावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी बोधेगाव येथील मुंडे चौकात तीन तास रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .थाटे वाडगाव येथील कानिफनाथ मंदिरात वंजारी समाजाचे तीन युवक परमेश्वर केदार, अभिजित गिते आणि युवराज जवरे गेल्या सात दिवसांपासून उपोषणास बसले आहेत. त्यांची प्रकृती खालावल्यानंतरही उपोषणस्थळी कालपर्यंत शासनाचा एकही प्रतिनिधी फिरकला नाही. त्यामुळे संतप्त सकल वंजारी समाजाने आज (ता. ७) सकाळी १० वाजता बोधेगाव येथील शेवगाव-गेवराई राज्य मार्गावर मुंढे चौकात रास्तारोको आंदोलन केले..तहसीलदार आकाश दहादडे यांनी निवेदन स्वीकारून आंदोलकांच्या भावना सरकारला कळवण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. यावेळी भाजपचे प्रदेश सचिव अरुण मुंढे, जय भगवान महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब सानप, केदारेश्वर कारखान्याचे माजी संचालक राजेंद्र दौंड, रामजी अंधारे, संगीता ढवळे यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले..MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.वंजारी समाज दोन टक्के नसून, तो पाच टक्के आहे. समाजाचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी थाटे वडगाव येथील तीन युवक बाजी लावून लढत आहेत. ते लढतात तर आपणही त्यांना साथ दिली पाहिजे. पक्ष बाजूला ठेवून वंजारी समाजाचे कार्यकर्ते, नेत्यांनी अस्तित्वाच्या लढाईसाठी एकत्र आले पाहिजे, मी भाजपचा पदाधिकारी असलो, तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमच्या भावनांचा विचार करणे गरजेचे आहे. एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळेपर्यंत वंजारी समाज ऊस तोडण्यासाठी कोयता हातात घेणार नाही.- अरुण मुंडे, प्रदेश सचिव, भाजप .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.