Wanjari Community: 'वंजारी समाजाचा तीन तास रास्तारोको'; हैदराबाद गॅझेट, कर्नाटक, बीड गॅझेट तत्काळ लागू करावे; अस्तित्वासाठी एकत्र यावे

Protest by Wanjari Community: थाटे वाडगाव येथील कानिफनाथ मंदिरात वंजारी समाजाचे तीन युवक परमेश्‍वर केदार, अभिजित गिते आणि युवराज जवरे गेल्या सात दिवसांपासून उपोषणास बसले आहेत. त्यांची प्रकृती खालावल्यानंतरही उपोषणस्थळी कालपर्यंत शासनाचा एकही प्रतिनिधी फिरकला नाही.
Wanjari community blocks roads for three hours demanding immediate enforcement of Hyderabad, Karnataka, and Beed Gazettes.

बोधेगाव: वंजारी समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, हैदराबाद गॅझेट, कर्नाटक, तसेच बीड गॅझेट तत्काळ लागू करावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी बोधेगाव येथील मुंडे चौकात तीन तास रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले.

