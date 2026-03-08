Gulf War Impact: युद्ध आखातात, धग अहिल्यानगरात; २६जण अडकल्याने काळजीचे ढग दाटले, गॅससाठी ताटकळावे लागणार!

अहिल्यानगर: इराणविरोधात इस्राईल आणि अमेरिकेने छेडलेल्या युद्धाची धग आता थेट अहिल्यानगरकरांना बसू लागली आहे. त्यात सर्वसामान्य नागरिकांची होरपळ होण्याची चिन्हे आहेत. घरगुती गॅस टाकी मिळवण्यासाठी तारांबळ होणार आहे. बुकिंगनंतर किमान पंधरा दिवस थांबावे लागू शकते. जिल्ह्यातील २६जण अडकल्याने काळजीचे ढगही दाटले आहेत. .Success Story: ‘ती’च्या स्वप्नांना मिळतेय सासर-माहेरचं बळ; जिद्द अन् चिकाटीने ‘सहाय्यक संचालक’ पदाला गवसणी, सायली कांबळे-चव्हाण यांची भरारी!.आखाती देशातून डिझेल-पेट्रोल आणि गॅस आयात केले जाते. युद्धामुळे पुरवठा विस्कळीत होऊ लागला आहे. परिणामी इंधनाच्या दरात वाढ होऊ लागली आहे. त्याचा आगामी काही दिवसांत परिमाण होण्याची शक्यता आहे. घरगुती गॅस टाकीमागे साठ रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे आखाती युद्धाची झळ घरापर्यंत पोहोचली आहे..काही गॅस एजन्सीच्या ग्राहकांचीही बुकिंगही होत नाही. ज्यांची होत आहे, त्यांनाही गॅस टाकी वेळेवर मिळण्याची चिन्हे नाहीत. त्यासाठी अधिकृत किती वेळ लागू शकतो, याबाबत सांगण्यास पुरवठा विभागातील अधिकारीही तयार नाहीत. त्यामुळे ती अनिश्चितता आहे. व्यावसायिक गॅसबाबतही तशीच अनिश्चितता आहे..गॅसच्या दरात वाढघरगुती व व्यावसायिक गॅसच्या दरात वाढ झालेली आहे. घरगुती गॅसचे दर ६० रुपयांनी, तर व्यावसायिक गॅसचे दर १५० रुपयांनी वाढलेले आहे. आगामी काळात गॅसची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक जण आता गॅसचा स्टॉक करू लागलेले आहेत, तसेच गॅसची दरवाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जिल्ह्यातील १०९ वितरकांकडून ग्राहकांना गॅसचे वितरण केले जात आहे. व्यावसायिक गॅसच्या दरात वाढ झाल्याने आता हॉटेलमधील खाद्यपदार्थांचे दरही वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..मदतीसाठी हेल्पलाइनजिल्हाधिकारी कार्यालयात मदत कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. अडकलेल्या नागरिकांच्या मदतीसाठी त्यातून काम केले जात आहे. १०७७ या क्रमांकावर संपर्क करून नगरकरांनी आपल्या नातेवाईकांनी अडकलेल्या लोकांची माहिती दिली आहे. त्यानुसार वरील आकडेवारी समोर आली आहे. या व्यतिरिक्तही नगरकर यूएईमध्ये असण्याची शक्यता आहे. अडकलेल्या नागरिकांची माहिती राज्य सरकारला कळविली जाते. त्यानंतर ती केंद्र सरकारकडे जाते. केंद्राने त्या-त्या देशात मदतकक्ष उघडले आहेत. त्यातून भारतीयांना मदत पुरवली जात आहे. कोणी नातेवाईक अडकले असतील, तर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..६३ हजार गॅस टाक्या शिल्लकजिल्ह्यात सद्यस्थितीत गोदामांमध्ये ६३ हजार ४५० घरगुती सिलिंडरचा (१४.२ किलो) साठा उपलब्ध आहे. जिल्ह्यामध्ये बीपीसीएल, एचपीसीएल आणि आयओसीएल या तीन प्रमुख कंपन्यांचे एकूण १०९ वितरक कार्यरत आहेत. या वितरकांकडे नोंदणीकृत १३ लाख ६० हजार ७७३ घरगुती ग्राहक आहेत. जिल्ह्यात दररोज सरासरी ३० हजार ३६ घरगुती सिलिंडरचे वितरण केले जाते. सद्यस्थितीला गोदामांमध्ये एकूण ६३ हजार ४५० घरगुती सिलिंडरचा साठा उपलब्ध आहे. म्हणजे दोन-तीन दिवस पुरेल एवढा साठा शिल्लक आहे..व्यावसायिक सिलिंडरची स्थितीव्यावसायिक वापरासाठी जिल्ह्यात दररोज २ हजार ५० सिलिंडरची मागणी असते. सध्या जिल्ह्यात ७ हजार ५० व्यावसायिक सिलिंडर उपलब्ध असून, हा साठा पुढील तीन-चार दिवस पुरेल इतका आहे.जिल्हाधिकारी घेणार आढावाजिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया सोमवारी गॅस कंपनीचे जिल्हा समन्वयक व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडून आढावा घेणार आहेत. त्यानंतर गॅसच्या पुरवठ्याबाबत धोरण ठरवले जाण्याची शक्यता आहे..inspiring Story: गोसेवा-योगसेवेच्या माध्यमातून समाजसेवेचा ध्यास; बार्शीच्या अंजली कोकणे यांनी गोशाळेतून निवडली वेगळी वाट, गीर, खिलार गाईंचा करतात सांभाळ!.पेट्रोलसाठीही गर्दीगॅस टाकीमागे वाढ झाल्याने वाहनांमध्ये पेट्रोल-डिझेल भरून घेण्याकडेही कल दिसत आहे. त्यासाठी पेट्रोल पंपावर गर्दी दिसू लागली आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या कमतरतेबाबत काही अधिकृतपणे माहिती आलेली नाही. मात्र, नागरिकांनी काळजीपोटी पेट्रोल-डिझेल भरून घेण्यासाठी मोर्चा वळवला आहे.२१ पर्यटक परतलेजिल्ह्यातील ४७ जण आखाती देशांमध्ये अडकले होते. त्यातील बहुतांशी पर्यटकांचा समावेश होता. युद्ध सुरू झाल्यानंतर त्यातील २१ जण आतापर्यंत परतले आहेत. अद्यापि २६ जणांची वाट त्यांचे कुटुंबीय पाहत आहेत. नगर आणि राहाता तालुक्यांतील नागरिकांची संख्या सर्वाधिक होती. राहाता तालुक्यातील १६ व नगर तालुक्यातील १३ जणांचा त्यात समावेश आहे. अडकलेल्यांमध्ये २ पर्यटक आहेत. काहीजण तेथे वास्तव्यास असल्याचे समजते. आबुधाबी, बहरीन, कुवेत, दुबई आदी देशांत हे नागरिक अडकले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.