कोरोनाविरूद्ध फाइटसाठी मंत्री थोरातांची २४ तास वॉर रूम

संगमनेर ः वाढत्या संसर्गामुळे जिल्हाभरातील कोविड रुग्णांना विविध माहितीसह औषधोपचार मिळण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या वॉररुमचे उद्घाटन काल झाले. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या यशोधन या संगमनेरातील मध्यवर्ती संपर्क कार्यालयात साकारलेल्या या वॉररुमचा कोविड बाधीतांसह त्यांच्या नातेवाईकांना फायदा होणार असल्याची माहिती आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी दिली.

तांबे म्हणाले, की कोरोना संकटात कॉंग्रेसने सोनिया गांधी व खासदार राहुल गांधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशभर प्रभावी काम केले. राज्यात महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली मागील व चालू वर्षात कॉंग्रेस पक्ष व कार्यकर्ते स्वयंस्फूर्तीने जनतेला मदत करीत आहेत. स्वतः मंत्री थोरात यांनी जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा सातत्याने आढावा घेतला.

जिल्ह्यात रूग्णांसाठी ऑक्‍सिजन व्यवस्था, औषधे व बेडच्या उपलब्धतेसाठी सक्रीय पुढाकार घेतला आहे. या वॉररुममधील मदत केंद्रातून विविध तालुक्‍यातील कोरोना रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना साधे, ऑक्‍सीजनयुक्त व व्हेंटिलेटर बेड उपलब्धता, रुग्णवाहिका, प्लाझ्मा व औषधे सुविधांसाठी तत्परतेने मदत केली जाणार आहे.

नगर शहराध्यक्ष किरण काळे, नगराध्यक्ष दुर्गा तांबे, कार्याध्यक्ष सचिन गुजर, समन्वयक ज्ञानदेव वाफारे, तालुकाध्यक्ष बाबा ओहोळ, शहराध्यक्ष विश्वास मुर्तडक, सेवादलाचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश झावरे उपस्थित होते.