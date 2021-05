रेमडेसिव्हिरचा काळाबाजार सुरूच, रॅकेटमधील चौघांना अटक

सोनई (अहमदनगर) ः वडाळाबहिरोबा (ता.नेवासे) येथे कोरोना संसर्गाचा फायदा घेण्याच्या उद्देशाने रेमडेसिव्हीर (ramadesivir) इंजेक्शन विक्री रॅकेटवर गुन्हे अन्वेषण पथकाने छापा टाकून चार जणास अटक केली आहे. यातील एक आरोपी फरार झाला आहे. (Four people have been arrested for illegally selling ramadesivir)

या बाबत शनिशिंगणापुर पोलिस ठाण्याकडून समजलेली माहिती अशी, सध्या कोवीड १९ हा साथीचा रोग सुरु असताना बाहेरुन आणलेले सहा रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन वडाळाबहिरोबा येथील हाॅटेल समधान समोर विक्री करणार असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर गुन्हे अन्वेषण पथकाने छापा टाकून सहा इंजेक्शन, एक चारचाकी वाहन, मोटारसायकल व मोबाईल ताब्यात घेवून रॅकेटमधील चार जणास अटक केली आहे.

विनापरवाना रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन ३५ हजार रुपायास विक्री करण्याच्या कारणावरुन रामहरी बाळासाहेब घोडेचोर (रा.देवसडे ता.नेवासे), आनंद पुंजाराम थोटे (रा.भातकुडगाव ता.शेवगाव), पंकज गोरक्षनाथ खरड (रा.देवटाकळी ता.शेवगाव) व सागर तुकाराम हंडे (रा.खरवंडी ता.नेवासे) या चौघास अटक करण्यात आली आहे.

वडाळ्यातील एक आरोपी फरार झाला आहे. गुन्हे अन्वेषणचे सहायक पोलिस निरीक्षक सोमनाथ दिवटे व पथकाने ही कारवाई केली. सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन बागुल अधिक तपास करीत आहेत.(Four people have been arrested for illegally selling ramadesivir)