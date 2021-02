नगर परिषदेच्या निवडणुकीची तयारी; प्रशासनाने जाहीर केली मतदार यादी

शेवगाव (अहमदनगर) : शेवगाव नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी प्रशासनाने सोमवार (ता.15) रोजी जाहीर केली. शहरातील 21 प्रभागात 31 हजार 450 मतदारांच्या नावाचा यादीत समावेश आहे, अशी माहिती मुख्याधिकारी अंबादास गर्कळ यांनी दिली. अहमदनगरच्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा मतदार यादीत 31 हजार 450 मतदारांचा समावेश करण्यात आला असून त्यात 16 हजार 083 पुरूष तर 15 हजार 367 महिला आहेत. 15 ते 22 फेब्रुवारी या कालावधीत प्रारूप मतदार यादींवर हरकती व सूचना दाखल करता येणार आहेत. (ता.०१) मार्चला अंतिम प्रभागनिहाय मतदार यादया अधिप्रमाणित करून प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. 8 मार्चला मतदान केंद्राची यादी प्रसिद्ध केली जाईल. त्याच दिवशी मतदान केंद्र निहाय मतदार यादया प्रसिद्ध करण्यात येणार येणार आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई- सकाळचे ऍप प्रभाग निहाय मतदार संख्या अशी - प्रभाग क्रमांक व कंसात मतदार संख्या : प्रभाग - 1 ( 1,369), 2 (947), 3 (986), 4 (1,285), 5 (1,334), 6 (2,144), 7 (1,590) , 8 (1,561) , 9 (1,161), 10 (1,667), 11 (1,698), 12 (1,265) , 13 (1,695), 14 (1,329) , 15 (1,419) , 16 (2,266) , 17 (2,094 ) , 18 (1,869), 19 (1,657), 20 (1,055) , 21 (1,056).



Web Title: Ward wise draft voter list for Shevgaon Municipal Council elections was announced by the administration