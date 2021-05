By

कर्जत : कर्जत-जामखेड मतदारसंघात कर्जत तालुक्‍यातील मिरजगाव व जामखेड तालुक्‍यातील खर्डा येथे पाच कोटी 74 लाख रुपये खर्च करून प्रत्येकी 3 हजार मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदामांना राज्य वखार महामंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी आमदार रोहित पवार (Mla Rohit Pawar) यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे कर्जत-जामखेड तालुक्‍यांतील शेतकऱ्यांची शेतमाल ठेवण्याच्या चिंता कायमची मिटणार आहे. (Warehousing Corporation approval for godowns at Mirajgaon and Kharda)

कर्जत-जामखेड विधानसभा मतदारसंघातील कर्जत व जामखेड भागात शेतीचे प्रमाण अधिक असले, तरी या दोन्ही तालुक्‍यांमध्ये शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकविलेला शेतमाल ठेवण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. तसेच शासकीय हमीभाव केंद्र सुरू झाल्यानंतर मका, तूर यासह धान्य ठेवण्यासाठी जागा उपलब्ध नव्हती. त्यासाठी बाजार समितीच्या गाळ्यांचा आधार घ्यावा लागत असे. त्यामुळे शेतमालाची पूर्णपणे खरेदी करणे शक्‍य होत नव्हते.

शेतमाल ठेवण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी शेतकऱ्यांनी आमदार पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. त्याची दखल घेत पवार यांनी दोन्ही तालुक्‍यांत गोदामे होण्यासाठी पाठपुरावा केला होता. त्याला यश आले असून, मिरजगाव व खर्डा येथे गोदामांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची शेतमाल ठेवण्याची चिंता संपली आहे.



अडचण सुटेल

मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना शेतमाल ठेवण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता.शासकीय हमीभाव केंद्र सुरू झाल्यानंतर अपुऱ्या जागेमुळे पूर्ण क्षमतेने शेतमाल घेता येत नव्हता. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी पाठपुरावा केल्यानंतर मिरजगाव व खर्डा येथे वखार महामंडळाकडून गोदामे उभारणीस मान्यता मिळाली आहे.



आमदार रोहित पवार, कर्जत-जामखेड

