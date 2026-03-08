UPSC Success Story: वॉचमनच्या मुलाची ‘यूपीएससीत’ भरारी; आईचे किराणा दुकान अन् वडिलांचा पालिकेत पहारा, मुलाने यशाला गवसणी घालून फेडले पांग!

-महेश माळवे श्रीरामपूर: ज्या नगरपालिकेत वडील वॉचमन म्हणून कंत्राटी नोकरीला होते. त्याच पालिकेच्या हद्दीतील एका छोट्याशा घरातून ‘यूपीएससी''चे स्वप्न पाहिले गेले, ते सत्यातही उतरले. श्रीरामपूरचे रोहित नरेश सांगळे यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत ८६५ वा रँक पटकावून प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत यशाचा नवा मानदंड प्रस्थापित केला..inspiring Story: गोसेवा-योगसेवेच्या माध्यमातून समाजसेवेचा ध्यास; बार्शीच्या अंजली कोकणे यांनी गोशाळेतून निवडली वेगळी वाट, गीर, खिलार गाईंचा करतात सांभाळ!.सांगळे कुटुंबाचा हा प्रवास संघर्षाचे उदाहरण आहे. वडील नरेश सांगळे नगरपालिकेत कंत्राटी पद्धतीने वॉचमन म्हणून काम करत. आईने घराबाहेर असलेल्या छोट्या किराणा दुकानातून संसाराचा गाडा ओढला. आपण कष्ट सोसले, तरी चालतील, पण पोरांनी शिकावं, या जिद्दीतून त्यांनी रोहितला पुण्याच्या नामांकित ‘सीओईपी’मधून इंजिनिअरिंग पूर्ण करू दिले. रोहितनेही आई-वडिलांच्या घामाची किंमत ठेवत, अभ्यासाचे सातत्य ढळू दिले नाही. .सांगळे दाम्पत्याने केवळ रोहितलाच नव्हे, तर आपल्या तीनही मुलांच्या शिक्षणाची वीण घट्ट विणली आहे. रोहित आता देशाच्या प्रशासकीय सेवेत ‘आयपीएस’ किंवा ‘आयआरएस’ पदावर रूजू होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. लहान बहीण रविना यांनी पुण्याच्या बी. जे. मेडिकल कॉलेजमधून ‘एमबीबीएस’ पूर्ण केले. सध्या त्या श्रीरामपूर पालिकेतच वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. ज्या पालिकेत वडील वॉचमन, तिथेच मुलगी अधिकारी आहे, हा एक दुर्मीळ योग कुटुंबाने साधला आहे. धाकटा भाऊ निखिल यानेही ‘बीबीए’ पूर्ण करून ‘एमबीए’चे शिक्षण सुरू ठेवले आहे..रोहितचा हा प्रवास सोपा नव्हता. यापूर्वी त्याची निवड ‘ईपीएफओ’ विभागात अकाउंटंट ॲण्ड एनफोर्समेंट ऑफिसर (वर्ग-२) या पदावर झाली होती. सध्या ही जबाबदारी पार पाडत असताना, रोहितने कोणताही महागडा क्लास न लावता केवळ सेल्फ स्टडीच्या जोरावर ‘यूपीएससी’चे शिखर गाठले..Gulf War Impact: युद्ध आखातात, धग अहिल्यानगरात; २६जण अडकल्याने काळजीचे ढग दाटले, गॅससाठी ताटकळावे लागणार!.माझ्या वडिलांनी पालिकेत वॉचमनची ड्युटी केली. आईने दुकान सांभाळत आम्हाला शिकवले. त्यांच्या कष्टाची जाणीव होती म्हणूनच आज मी इथपर्यंत पोहोचलो. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी क्लासची वाट न पाहता स्वतःवर विश्वास ठेवून अभ्यास केल्यास यश नक्की मिळते. इंजिनिअरिंगच्या पार्श्वभूमीचा आणि ईपीएफओमधील अनुभवाचा मला अभ्यासात फायदा झाला. सेल्फ स्टडीवर विश्वास ठेवून ध्येय गाठले.- रोहित सांगळे, ‘यूपीएससी’त यशस्वी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.