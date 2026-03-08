UPSC Success Story: वॉचमनच्या मुलाची ‘यूपीएससीत’ भरारी; आईचे किराणा दुकान अन् वडिलांचा पालिकेत पहारा, मुलाने यशाला गवसणी घालून फेडले पांग!

अहिल्यानगर

सकाळ वृत्तसेवा
-महेश माळवे

श्रीरामपूर: ज्या नगरपालिकेत वडील वॉचमन म्हणून कंत्राटी नोकरीला होते. त्याच पालिकेच्या हद्दीतील एका छोट्याशा घरातून ‘यूपीएससी''चे स्वप्न पाहिले गेले, ते सत्यातही उतरले. श्रीरामपूरचे रोहित नरेश सांगळे यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत ८६५ वा रँक पटकावून प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत यशाचा नवा मानदंड प्रस्थापित केला.

