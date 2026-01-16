चक्क.. पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीत आढळले दाेन साप; पाणीपुरवठा योजनेचे तीन-तेरा, ग्रामस्थांमध्ये भितीचे वातावरण!

राजूर: राजूरला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाण्याच्या टाकीत चक्क दोन साप आढळून आले. या घटनेनंतर टाकीच्या स्वच्छतेचे काम हाती घेण्यात आले. सध्या ग्रामस्थांना पाच दिवसांनी म्हणजेच महिन्यातून पाच ते सहा वेळा पाणी मिळत आहे. पिण्याच्या पाण्यासारख्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्यास ग्रामपंचायत प्रशासनाला वेळ मिळत नाही का, असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांतून उपस्थित करण्यात येत आहे..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.निळवंडे धरणाच्या बाजूस राजूर पाणी पुरवठ्यासाठी जॅकवेल उभारण्यात आली आहे. या जॅकवेलमधून पाणी उचलण्यासाठी अगोदर ८० अश्वशक्तीचे दोन विद्युतपंप बसविण्यात आले होते. नंतर १०० अश्वशक्तीचे दोन पंप बसविण्यात आले. शहराच्या बाजूला असलेल्या टाकीत हे पाणी सोडले जाते. तेथून ते शुद्ध होऊन गावाला पुरविले जाते. मंगळवारी (ता.१३) पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाण्याच्या टाकीत दोन विषारी साप आढळून आले. स्थानिक प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे मागील वर्षी काविळीचे रुग्ण वाढले होते. आताही पाण्याची टाकी स्वच्छ नाही. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर बुधवारी टाकीची स्वच्छता सुरू करण्यात आली..ग्रामपंचायत प्रशासनाला नियमितपणे टाकी स्वच्छ करता येत नाही का, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते सचिन देशमुख यांनी उपस्थित केला. मागील वर्षी राजूरमध्ये दूषित पाण्यामुळे दोन महिन्यांहून अधिक काळ काविळीचा प्रादुर्भाव निर्माण झाला होता. त्यात दोन मुलींनी आपला जीव गमावला लागला. ही गंभीर घटना घडूनही ग्रामपंचायत पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यास अपयशी ठरत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांतून संताप व्यक्त होत आहे..मंगळवारी पाण्याच्या टाकीत एक घोणस आढळून आला. दुसरा बाजूला होता. हे दोन्ही सर्प पकडून वनविभागाच्या ताब्यात दिले. बुधवारी पाणीपुरवठा करणारी टाकी स्वच्छ करण्यात आली आहे. जीवन प्राधिकरण विभागाने तयार केलेली ही योजना सदोष असल्याने पाणीपुरवठा करण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत.- संतोष बनसोडे, उपसरपंच, राजूर.माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !.पाण्याची टाकी स्वच्छ न करणे, टीसीएल पावडर न टाकणे तसेच पाणी शुद्ध न करता ते सोडणे, यामुळे काविळीचा प्रादुर्भाव झाला होता. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबत स्थानिक प्रशासनास जबाबदार धरले होते. राजूरकरांना महिन्यातून पाच ते सहा वेळा म्हणजेच वर्षात अडीच-तीन महिने पाणीपुरवठा होतो. मग पाणीपट्टी वर्षाची का आकारता ?- संतोष मुर्तडक, शिवसेना नेते, राजूर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.