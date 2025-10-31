Ahilyanagar News: जे तुमच्या मनात ते माझ्याही मनात आहेच: मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांनी दिला बोलकेपणे प्रतिसाद

-सुहास वैद्य कोल्हार: सामाजिक कार्यकर्ते अशोक आसावा यांनी कोल्हार - बेलापूर रस्त्यावर एक-दीड किलोमीटरपर्यंत दुभाजक व रस्त्याचे सुशोभीकरण करण्याबाबत जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे लक्ष वेधले. विखे यांनी त्याची दखल घेतली. ‘जे तुमच्या मनात ते माझ्याही मनात आहेच,’ असा बोलकेपणे प्रतिसाद त्यांनी दिला. निमित्त एका उद्घाटन कार्यक्रमाचे. त्यानिमित्ताने दोघेही एकाच व्यासपीठावर होते. एकमेकांशी हितगुज करताना विखे यांनी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतीच्या व उद्योग व्यवसायाच्या नुकसानीविषयी चिंता व्यक्त केली. .Bribery Action:'बिल काढण्यासाठी लाच मागणारा विस्ताराधिकारी जाळ्यात'; साेलापुरात खळबळ, दोन हजार घेताना सापडला...आसावा यांनी आपल्या भाषणात विखे पाटलांनी गावासाठी केलेल्या ठळक विकासकामांचा कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख केला. त्यापैकी प्रामुख्याने गावातील जिल्हा परिषदेची ‘बीओटी’ तत्त्वावर विकसित केलेली शाळा व तेथील व्यापारी संकुल आणि त्यास लागून असलेल्या मुख्य बाजारपेठेतील कॉंक्रिटीकरणाचा प्रशस्त रस्ता याचा संदर्भ आसावा यांनी दिला. विखे पाटलांनी गावातील मूलभूत सोयी सुविधांसाठी भरीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे. बाजारपेठेसाठी त्याचा फायदा झाल्याचा आनंद आहे, असे आसावा म्हणाले..बाजारपेठेतील रस्ता चांगला झाल्याने वंदेमातरम् चौक धोकादायक झाला असून, त्या ठिकाणी सर्कल करणे गरजेचे आहे, असे आसावा यांनी चर्चेदरम्यान विखे पाटलांना सुचविले. बेलापूर रस्त्यावर उद्योग व्यवसाय, तसेच नागरी वसाहती वाढत चालल्या आहेत. खासगी माध्यमिक शाळा या रस्त्यावर आहेत. या रस्त्यावर दुभाजक व रस्त्याचे सुशोभीकरण झाल्यास वाहतुकीला सुलभता येईल व अपघात टळतील, असे मत आसावा यांनी व्यक्त केले..Solapur Accident: देवदर्शन अन् काळाचा घाला ! 'बल्करच्या धडकेत दुचाकीवरील महिला ठार'; अक्कलकोट रोडवरील घटना...विखे पाटलांनी त्यास अनुमती दर्शवितानाच ‘जे तुमच्या मनात आहे ते माझ्याही मनात’असल्याचे मोकळेपणाने सांगितले. आसावा कोल्हारमधील अभ्यासू व निर्विवाद व्यक्तिमत्त्व आहे. माजी खासदार स्व. बाळासाहेब विखे पाटील व राधाकृष्ण विखे पाटलांचे ते निष्ठावान व विश्वासू कार्यकर्ते आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.