उपचारादरम्यान रूग्णाचा मृत्यू, अकरा महिन्यांनी आलेल्या रिपोर्टने गावकऱ्यांसह पोलिसही चक्रावले

कर्जत : तालुक्यातील एका व्यक्तीस त्याच्या पत्नीने उपचारासाठी दाखल केले होते. उपचारादरम्यान त्याची सेवाही करीत होती. काही दिवसांनी त्याचे निधन झाले. परंतु अकरा महिन्यांनी समोर आला तो प्रकार धक्कादायक होता. या बाबत वृत्त ः असे की, मिरजगाव पोलीस दुरक्षेत्र हद्दीतील तिखी येथील प्रमोद कोरडे (रा. मिरजगाव, ता. कर्जत, जि. अहमदनगर) याचा नगर विळद घाट येथील विखे हॉस्पिटल येथे औषधोपचार घेत असताना अकरा महिन्यांपूर्वी (२ मार्च २०२०) मृत्यू झाला होता. सदर तपासात मयताची पत्नीने सुरुवातीस पोलिसांना माझ्या पतीचा मृत्यू हा आजारपणाने तसेच दारूचे नशेत अती मद्यप्राशनाने कोमात गेल्याने झाल्याचे सांगितले. या मृत्यूबाबत तिची तक्रार नसल्याचे सांगितले होते. त्या मुळे पोलिसांत अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती. मृतदेहास बाहेरून दिसणाऱ्या जखमा नव्हत्या. मात्र, संबंधित विवाहित महिलेचे वर्तन संशयास्पद वाटल्याने तसेच पोलिसांनी ती राहत असलेल्या परिसरात गोपनीय माहिती घेतली. तिच्या पतीचा आजारपणाने मृत्यू झाला की घातपाताने या बाबत संशय बळावला होता. रिपोर्ट तपासले पोलिसांनी सखोल तपास करून अधिक माहिती मिळवली. पुराव्यासाठी मयताचे वैद्यकीय अहवाल नाशिक आणि पुणे येथून प्राप्त केले. या बाबत तेथील उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांशी पत्रव्यवहार केला. त्या मिळालेल्या माहितीवरून पोलिसांना मयताचे मृत्यूबाबत संशय निर्माण झाल्याने सखोल तपास केला. त्यावेळी वेगळीच भानगड त्यांच्या निदर्शनास आली. पोलिसी खाक्या दाखवताच सुरूवातीला पोलिसांनी मयताची पत्नी अनिता प्रमोद कोरडे (वय ३० ) आणि योगेश बाळासाहेब बावडकर (वय ३५) (दोन्ही रा. मिरजगाव ता. कर्जत) यांना ताब्यात घेऊन विचारपूस केली. सुरुवातीपासून पोलिसांना गोल गोल उत्तरे देत पतीचा मृत्यू व्यसनामुळे झाल्याचे सांगणाऱ्या पत्नीला व योगेशला पोलिसी खाक्या दाखवला. त्यानंतर त्यांनी आपले अनैतिक संबंध असल्याची कबुली दिली. पती अडसर ठरत असल्याने दोघांनी संगनमताने प्रमोद बाळासाहेब कोरडे (वय ३५) याच्या डोक्यात फुंकारीने प्रहार आणि मारहाण करून खून केल्याचे कबूल केले. हेही वाचा - घराला नाही दरवाजा, चोरी झाल्यास होते चोरी खुनाची दिली कबुली घटनेनंतर दोन्ही आरोपीनीच मयतास दवाखान्यातसुद्धा दाखल केले. सदर सर्व प्रकाराबाबत दोघा आरोपींनी पोलिसांना माहिती दिली. आरोपींचे विरूद्ध मयताचा भाऊ श्रीकांत कोरडे याच्या फिर्यादीवरून दोघांविरुद्ध खून करून पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने माहिती लपवून ठेवली असा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. या प्रकरणी मयताची पत्नी अनिता कोरडे व तिचा प्रियकर योगेश बाळासाहेब बावडकर यांना अटक केली आहे. सदरची कारवाई पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील अप्पर पोलीस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अण्णासाहेब जाधव यांचे मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव, सहाययक पोलीस निरीक्षक सुरेश माने, पोलीस सब इन्स्पेक्टर अमरजित मोरे व भगवान शिरसाठ ,

महिला पोलिस हवालदार शबनम शेख, पोलीस भाऊसाहेब यमगर, पोलिस महादेव कोहक,गोवर्धन कदम, श्याम जाधव, अमित बरडे यांनी केली असून गुन्ह्याचा पुढील तपास आमरजीत मोरे करीत आहेत.

