Uddhav Thackeray : फडणवीस पंतप्रधान होणार असतील, तर पाठिंबा; शिर्डीत साईसमाधीचे घेतले दर्शन

शिर्डी - ‘विमानात एका कोपऱ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दुसऱ्या कोपऱ्यात मी, असे बसलो असल्यानेच मधल्यांचा गोंधळ सुरू आहे. ते पंतप्रधानपदाचा चेहरा असतील, तर महाराष्ट्र म्हणून आम्ही त्यांच्या सोबत असू,’ अशी सूचक टिप्पणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली..आज त्यांनी येथे येऊन साई समाधीचे दर्शन घेतले. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी प्रवक्ते खासदार संजय राऊत आणि आमदार आदित्य ठाकरे उपस्थित होते.ते म्हणाले, ‘महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यापूर्वी भाजपने आमच्या सोबत कुठलीही चर्चा किंवा समन्वय साधला नव्हता. मला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या करिअरची काळजी वाटते. शहा सेना त्यांना अडचणीत आणतेय का? आंध्र प्रदेशची अस्मिता म्हणून त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री रामाराव यांनी नरसिंहराव यांच्या विरोधात निवडणुकीत उमेदवार दिला नाही. तसे आम्ही फडणवीसांच्या बाबतीत करू.’.मी त्यांच्या मन की बात सांगतो आहे. विमान प्रवासात आम्ही एकत्र होतो. त्याबाबत फडणवीस म्हणतात, एका कोपऱ्यात ते आणि दुसऱ्या कोपऱ्यात मी होतो. तसे झाल्यानेच मधले गोंधळ घालत आहेत. शिवराजसिंह चौहान यांना केंद्रात घेऊन पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतील एक स्पर्धक बाजूला केला गेला. तसे फडणवीसांच्या बाबतीत होऊ शकते, असेही ते म्हणाले..विखे भटकता आत्माराममुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रात गेले, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होतील का? असे विचारले असता ते म्हणाले, याचे उत्तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने द्यायला हवे. त्यांना हे मान्य असेल का? भाजपचे निष्ठावंत सध्या सतरंज्या उचलत आहेत, त्यांना संधी द्या, असा सल्ला देत ठाकरे यांनी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांचा आत्मा विविध राजकीय पक्षांत भटकून आला असल्याची टीका केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.