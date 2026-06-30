अहिल्यानगर

Uddhav Thackeray : फडणवीस पंतप्रधान होणार असतील, तर पाठिंबा; शिर्डीत साईसमाधीचे घेतले दर्शन

विमानात एका कोपऱ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दुसऱ्या कोपऱ्यात मी, असे बसलो असल्यानेच मधल्यांचा गोंधळ सुरू आहे.
Uddhav Thackeray Shirdi Sai Darshan

Uddhav Thackeray Shirdi Sai Darshan

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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शिर्डी - ‘विमानात एका कोपऱ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दुसऱ्या कोपऱ्यात मी, असे बसलो असल्यानेच मधल्यांचा गोंधळ सुरू आहे. ते पंतप्रधानपदाचा चेहरा असतील, तर महाराष्ट्र म्हणून आम्ही त्यांच्या सोबत असू,’ अशी सूचक टिप्पणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली.

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