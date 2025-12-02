Ahilyanagar Accident: 'अरणगावला महिलेचा अपघाती मृत्यू'; अहिल्यानगर-दौंड महामार्गावरील घटना, 'ती' चालत हाेती अन्..

अहिल्यानगर : अहिल्यानगर-दौंड महामार्गावर अरणगाव (ता. नगर) शिवारात हॉटेल समाधानजवळ झालेल्या अपघातात एका महिलेचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या वाहनचालकाविरुद्ध ३० नोव्हेंबर रोजी नगर तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मीराबाई भानुदास शिंदे (रा. डिग्रस, ता. राहुरी) असे मृत महिलेचे नाव आहे. राजेश भानुदास शिंदे (वय ३८) यांनी फिर्याद दिली आहे. .राजेश शिंदे यांच्या फिर्यादीनुसार त्यांची आई रस्त्यावरून पायी जात असताना वाहनचालकाने वाहन हयगयीने आणि रस्त्याकडे दुर्लक्ष करून अतिवेगाने चालवले. या भरधाव वाहनाची जोरदार धडकेमुळे त्या गंभीर दुखापत होऊन त्यांचा मृत्यू झाला. महिला पोलिस अंमलदार मनीषा काळे पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.