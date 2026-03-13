Women Cricket Event: क्रिकेट मैदानात महिलांची चौकार-षटकारांची फटकेबाजी; एकवीरा क्रीडा महोत्सवात फलंदाजी, गोलंदाजीसह झुंबा डान्स!

संगमनेर: आनंदी जीवन जगण्यासाठी वयाचे बंधन नसते. आनंद आणि उत्साह सर्व आजारांवर औषध आहे, याची प्रचिती एकवीरा क्रीडा महोत्सवात पहायला मिळाली. डॉ. जयश्री थोरात यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या या क्रीडा महोत्सवात राजापूर (ता. संगमनेर) येथील ७२ वर्षीय अंजनाबाई शिंदे या आजींनी क्रिकेट मैदानात उतरून फलंदाजी व गोलंदाजी करत महिलांना तणावमुक्त जीवन आणि चांगल्या आरोग्याचा संदेश दिला..Solapur News: चंदनउटी पूजेची ऑनलाइन नोंदणी आजपासून; श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीचा निर्णय, पूजेचा कालावधी कसा असणार वाचा...सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात क्रीडा संकुल येथे एकवीरा फाउंडेशनतर्फे आयोजित क्रीडा महोत्सवाच्या चौथ्या दिवशी सहेली ग्रुप राजापूर संघाचे नेतृत्व अंजनाबाई शिंदे यांनी केले. आजींना मैदानात पाहताच तरुणी व महिलांमध्ये मोठा उत्साह संचारला. एकवीरा फाउंडेशनची कॅप डोक्यावर घालत आजी टॉससाठी मैदानात आल्या आणि सर्व महिलांना खेळासाठी प्रोत्साहित केले. आनंदी जीवनासाठी वयाचे बंधन नसते. चांगला आहार, नियमित व्यायाम आणि शांत झोप आरोग्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे सांगत महिलांनी सातत्याने सक्रिय राहावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला..मैदानात उतरल्यावर आजींनी फलंदाजी करत दोन चौकारांसह १२ धावा केल्या आणि पूर्णवेळ क्षेत्ररक्षणही केले. त्यांच्या उत्साहामुळे ‘सहेली राजापूर’ संघाने सलग दोन सामने जिंकले. गोलंदाजीमध्येही आजींनी दोन बळी घेत आपली कमाल दाखवली. दोन सामने जिंकल्यानंतर त्यांनी डॉ. जयश्री थोरात आणि महिलांसह झुंबा डान्समध्येही सहभाग घेतला..Kopargaon Pattern: १४ वर्षांचा रस्त्याचा वाद अखेर मिटला! ‘बांधावरच न्याय निवाड्याचा’ कोपरगाव पॅटर्न; तहसीलदारांच्या उपक्रमाने ७५ प्रकरणे निकाली!.महिला-युवतींचा उत्स्फूर्त प्रतिसादसहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात क्रीडा संकुलात सुरू असलेल्या एकवीरा फाउंडेशनच्या क्रीडा महोत्सवाला संगमनेर तालुक्यातील मुली, युवती आणि महिलांचा मोठा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. स्पर्धेत १६० क्रिकेट संघ, २५२ रस्सीखेच संघ आणि ३२७ बॅडमिंटन संघ सहभागी झाले आहेत. प्रेक्षक म्हणूनही महिलांची मोठी उपस्थिती पहायला मिळत आहे. मधूनमधून होणाऱ्या झुंबा डान्समध्ये खेळाडूंसह प्रेक्षक महिलाही सहभागी होत असून, वातावरण उत्साहाने भारावले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.