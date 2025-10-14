Kopargaon Panchayat Samiti : कोपरगाव पंचायत समितीत येणार महिलाराज?; धामोरी गणात अनुसूचित जमातीच्या महिलेला मिळणार संधी..

-मनोज जोशीकोपरगाव: आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाची ठरलेली गट व गणांची आरक्षण सोडत आज (ता. १३) पार पडली. पंचायत समितीच्या गणांची सोडत उपजिल्हाधिकारी सायली सोळंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली व तहसीलदार महेश सावंत यांच्या उपस्थितीमध्ये तहसील कार्यालय येथे काढण्यात आली..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.७ ऑक्टोबर रोजी अहिल्यानगर येथे सभापतिपदासाठी काढण्यात आलेल्या सोडतीमध्ये पंचायत समितीचे सभापतिपदाचे आरक्षण अनुसूचित जमाती महिलासाठी राखीव झाले होते. अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी धामोरी गणात जागा राखीव झाली आहे. मात्र खास महिला प्रवर्गासाठी ही जागा आरक्षित नाही. त्यामुळे धामोरी गणात महिलेलाच संधी मिळणार आहे. एका अर्थाने पंचायत समितीमध्ये महिलाराज येणार, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. .सभापतिपदासाठी इच्छुक असलेले अनेक जण नेमकी कोणती भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. आरक्षणाबाबत हरकती या १४ ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे सादर कराव्यात, अशी माहिती तहसीलदार महेश सावंत यांनी बोलताना दिली. आरक्षण सोडतप्रसंगी मतदारसंघातील विविध पक्षांचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या आरक्षण सोडतीमुळे कोणत्या गट व गणातून कोणाचा पत्ता कट होणार, कोणाला संधी मिळणार, यावरून चर्चेला उधाण आले आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .कोपरगाव मतदारसंघात गट व गणांचे आरक्षण खालीलप्रमाणे –जिल्हा परिषद गट सुरेगाव-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), ब्राम्हणगाव- सर्वसाधारण, संवत्सर- सर्वसाधारण, शिंगणापूर- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), पोहेगाव बु.- सर्वसाधारण ( महिला).पंचायत गणांचे आरक्षण खालील प्रमाणे ः सुरेगाव- सर्वसाधारण (महिला), धामोरी- अनुसूचित जमाती ब्राह्मणगाव- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), करंजी बु.- नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग, वारी- अनुसूचित जाती, संवत्सर- सर्व साधारण, शिंगणापूर- सर्वसाधारण (महिला), कोळपेवाडी- सर्वसाधारण (महिला), चांदेकसारे- सर्वसाधारण, पोहेगाव बु.- सर्वसाधारण (महिला). .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.