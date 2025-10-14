अहिल्यानगर

Kopargaon Panchayat Samiti : कोपरगाव पंचायत समितीत येणार महिलाराज?; धामोरी गणात अनुसूचित जमातीच्या महिलेला मिळणार संधी..

Women’s Power to Rise: ७ ऑक्टोबर रोजी अहिल्यानगर येथे सभापतिपदासाठी काढण्यात आलेल्या सोडतीमध्ये पंचायत समितीचे सभापतिपदाचे आरक्षण अनुसूचित जमाती महिलासाठी राखीव झाले होते. अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी धामोरी गणात जागा राखीव झाली आहे.
Women’s leadership strengthens in Kopargaon; Dhamori division reserved for ST woman in upcoming Panchayat Samiti election.

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-मनोज जोशी

कोपरगाव: आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाची ठरलेली गट व गणांची आरक्षण सोडत आज (ता. १३) पार पडली. पंचायत समितीच्या गणांची सोडत उपजिल्हाधिकारी सायली सोळंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली व तहसीलदार महेश सावंत यांच्या उपस्थितीमध्ये तहसील कार्यालय येथे काढण्यात आली.

