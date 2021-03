Work from home चा असाही फायदा, लॉकडाउनमध्ये गावाकडे आलेल्या आयटीतील इंजिनिअरने शेतीत कमावले लाखो

अमरापूर : पुण्यातील आयटी हबममधील संगणक अभियंत्याने, कोरोनामुळे गावाकडे परतल्यानंतर पारंपरिक शेतीला फाटा देत नवीन पीकपद्धतीतून लाखोंचे उत्पन्न काढले. सामनगाव (ता. शेवगाव) येथील अनंत जनार्दन वांढेकर यांनी शाश्वत उत्पन्नाचा हा नवीन संदेश दिला. संगणक अभियंता पदवी घेतल्यानंतर, परिस्थितीचे चटके आणि दुष्काळी शेतीच्या झळा सोसणाऱ्या अनंतने नोकरीसाठी पुण्याकडे धाव घेतली. एका खासगी बहुराष्ट्रीय आयटी कंपनीत रात्रंदिवस काम करूनही शहरात राहणे परवडत नव्हते. अशातच कोरोनाची साथ आल्याने त्याला गावाकडे यावे लागले. पारंपरिक पिकांना फाटा देऊन त्याने पीकपद्धतीचे नियोजन केले. त्यासाठी आधी पुणे, वाशी, औरंगाबाद येथील शेतीमालाच्या बाजारपेठेचा तेथे जाऊन अभ्यास केला. हेही वाचा - जातीवंत स्पर्मला आहे मोठी मागणी, बँकेतून होते विक्री हंगामानुसार मागणी असलेल्या व कमी कालावधीत येणाऱ्या फळभाज्या आणि फळपिकांची लागवड करण्याचे निश्‍चित केले. तीन महिन्यांपूर्वी टरबुजांच्या 3500 रोपांची अर्ध्या एकरात लागवड केली. पाणी व मजुरांच्या समस्येमुळे मल्चिंग पेपर टाकला. ठिबकचा वापर करून खते व पाण्याचे व्यवस्थापन केले. 35 हजार रुपये खर्च होऊन, हाती 21 टन उत्पादन आले. व्यापाऱ्यांनी जागेवरच सात रुपये किलो भाव देत सर्व माल खरेदी केला. मल्चिंग पेपर, ठिबक सिंचन यांमुळे साधारण टरबुजांपेक्षा 7 ते 10 किलो वजनापर्यंतचे फळ मिळाले. त्यातून दीड लाखाचे उत्पादन निघाले. सर्व खर्च वजा जाता एक लाख वीस हजार रुपयांचा नफा अर्ध्या एकरात निघाल्याने, शेतीत प्रयोग करण्याचा वांढेकर यांचा हुरूप वाढला. आता त्यांनी पारंपरिक पिकांऐवजी कारली, मिरची, गोड मका या पिकांची प्रत्येकी एक एकर क्षेत्रावर लागवड केली. कंपनीने दिलेले वर्क फ्रॉम होम करीत अर्ध्या एकरात टरबुजांचे दीड लाखाचे उत्पादन घेतले. दुष्काळी भागात पाण्याची, खर्चाची आणि श्रमाची बचत करून, शाश्वत उत्पन्न मिळून शेती फायदेशीर ठरू शकते. त्यासाठी शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून शेतीत वेगवेगळे प्रयोग करीत आहोत. भविष्यात परिसरातील तरुण शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून ते अधिक व्यापक करण्याचा प्रयत्न आहे.

- अनंत वांढेकर, शेतकरी, सामनगाव (ता. शेवगाव)

Web Title: Work from home IT engineers earn millions in agriculture