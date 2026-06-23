Ahilyanagar Weather Alert: 26 जूनपर्यंत यलो अलर्ट; पावसाची शक्यता, तरी 162 गावांमध्ये पाणीटंचाई कायम

अहिल्यानगर: भारतीय हवामान विभागाकडून अहिल्यानगर जिल्ह्यात २२ ते २६ जून या कालावधीत तुरळक ठिकाणी विजांचा कडकडाट, मध्यम पाऊस व सोसाट्याच्या वाऱ्याची शक्यता असल्याने ‘यलो अलर्ट'' जारी करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी सर्व नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दादासाहेब गिते यांनी केले आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.वादळी वारा, पाऊस व गारपिटीमुळे शेतीमालाचे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी वेळीच नियोजन करून आपला शेतमाल सुरक्षित ठिकाणी साठवून ठेवावा. जनावरांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करावे..धरण व नदी क्षेत्रात पर्यटनासाठी जाणाऱ्या नागरिकांनी विशेष खबरदारी घेऊन धरणाच्या पाण्यात, नदीच्या वा कालव्याच्या प्रवाहामध्ये उतरू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत जिल्हा नियंत्रण कक्षाशी ०२४१-२३२३८४४, २३५६९४० या दूरध्वनी क्रमांकावर किंवा ११२, १०७७ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे..पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण कायम जिल्ह्यात हवामान विभागाने पावसाचा यलो अलर्ट जारी केला असला, तरी अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठीची वणवण कायम आहे. सध्या जिल्ह्यातील १६२ गावांतील ९०८ वाड्या-वस्त्यांवर १५५ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. पाऊस लांबल्यास या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ३० सप्टेंबरपर्यंत धरणांतील उपलब्ध पाणीसाठा राखीव ठेवण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना यापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...\rसरासरी दहा टक्केच पाऊस यंदा जिल्ह्यात जून संपत आला, तरी दमदार पावसाने अद्याप हजेरी लावलेली नाही. अल निनोचा परिणाम सर्वत्र दिसून येत आहे. जिल्ह्यामध्ये ४५५ मिमि पाऊस आतापर्यंत पडणे आवश्यक असताना केवळ दहा टक्के पाऊस पडल्याने शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण आहे. त्यामुळे या यलो अलर्टमुळे शेतकऱ्यांचे डोळे पुन्हा आकाशाकडे लागले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.