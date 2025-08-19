अहिल्यानगर

Farming Success Story: 'पाच एकर टोमॅटोतून चाळीस लाखांचे उत्पन्न'; संगमनेर तालुक्यातील मंगेश गाडेंची किमया, नोकरी ऐवजी शेतीला प्राधान्य

Young Farmer Mangesh Gade: मंगेश गाडे याने बीएस्सी अॅग्रीपर्यंत शिक्षण घेतले. नोकरीच्या संधी मिळू शकत होत्या, मात्र शेतीची आवड मनात असल्याने त्याने थेट शेतात उडी घेतली. आधुनिक पद्धतींनी शेती करून दाखवायची आणि स्वतःच्या जमिनीत प्रयोग करायचे हे त्याचे ध्येय ठरले.
“Sangamner farmer Mangesh Gade earns ₹40 lakh from tomato farming on 5 acres – a success story in modern agriculture.”
सकाळ वृत्तसेवा
-राजू नरवडे

संगमनेर: शिक्षण घेतल्यानंतर बहुतांश तरुण नोकरीच्या मागे धाव घेतात, पण तालुक्यातील सावरगाव तळ येथील मंगेश नारायण गाडे या तरुणाने मात्र वेगळा निर्णय घेतला. कृषी शाखेत पदवीधर (बीएस्सी अॅग्री) असलेल्या या तरुणाने नोकरीच्या ऐवजी शेतीला प्राधान्य दिले. पाच एकर क्षेत्रावर लावलेल्या टोमॅटो पिकातून आत्तापर्यंत तब्बल चाळीस लाखांचे उत्पन्न मिळाले आहे. अजून दहा ते पंधरा लाख रुपयांचे उत्पन्न होणार असल्याचे त्याने सांगितले.

