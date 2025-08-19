Farming Success Story: 'पाच एकर टोमॅटोतून चाळीस लाखांचे उत्पन्न'; संगमनेर तालुक्यातील मंगेश गाडेंची किमया, नोकरी ऐवजी शेतीला प्राधान्य

-राजू नरवडेसंगमनेर: शिक्षण घेतल्यानंतर बहुतांश तरुण नोकरीच्या मागे धाव घेतात, पण तालुक्यातील सावरगाव तळ येथील मंगेश नारायण गाडे या तरुणाने मात्र वेगळा निर्णय घेतला. कृषी शाखेत पदवीधर (बीएस्सी अॅग्री) असलेल्या या तरुणाने नोकरीच्या ऐवजी शेतीला प्राधान्य दिले. पाच एकर क्षेत्रावर लावलेल्या टोमॅटो पिकातून आत्तापर्यंत तब्बल चाळीस लाखांचे उत्पन्न मिळाले आहे. अजून दहा ते पंधरा लाख रुपयांचे उत्पन्न होणार असल्याचे त्याने सांगितले..Success Story: 'सातारच्या सोहम घोलपला गुगलमध्ये ४० लाखांचे पॅकेज'; कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी, संभाषणात्मक एआय सल्लागारपदी निवड.मंगेश गाडे याने बीएस्सी अॅग्रीपर्यंत शिक्षण घेतले. नोकरीच्या संधी मिळू शकत होत्या, मात्र शेतीची आवड मनात असल्याने त्याने थेट शेतात उडी घेतली. आधुनिक पद्धतींनी शेती करून दाखवायची आणि स्वतःच्या जमिनीत प्रयोग करायचे हे त्याचे ध्येय ठरले. त्यातूनच आज त्याने गावात व तालुक्यात प्रेरणादायी उदाहरण निर्माण केले आहे.गेल्या मे महिन्यात (१५ मे च्या सुमारास) पाच एकर क्षेत्रावर मल्चिंग पेपरवर टोमॅटो रोपे लावण्यात आली. पाण्याची बचत आणि उत्पादन वाढ यासाठी ठिबक सिंचनाचा अवलंब करण्यात आला. मंगेशने वेळोवेळी शेणखत टाकले, खत-औषधांचा योग्य वापर केला आणि नियमानुसार फवारणी केली. यामुळे पिके रोगराईपासून वाचली आणि टोमॅटोची झाडे तब्बल पाच फुटांपर्यंत वाढली..सुरवातीला टोमॅटोला प्रति क्रेट ११०० रुपये इतका उच्चांकी भाव मिळाला. सध्या सरासरी भाव पाचशे ते सहाशे रुपयांच्या दरम्यान आहे. आतापर्यंत सात हजारांहून अधिक क्रेट बाजारात विक्रीस गेले आहेत. त्यातून ४० लाख रुपयांचे उत्पन्न झाले असून, अजून दहा ते पंधरा लाखांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे..पाच एकर टोमॅटो पिकावर जवळपास १० ते १२ लाख रुपये खर्च झाला. मल्चिंगमुळे पांढऱ्या मुळ्यांची जोमदार वाढ झाली आणि टोमॅटोच्या झाडांना बळकटी मिळाली. काळजीपूर्वक केलेल्या व्यवस्थापनामुळे आज टोमॅटोचे फड डौलाने उभे आहेत. मंगेश गाडे हा केवळ शेतीत रमलेला नाही तर नवनवीन प्रयोग करत असतो. टोमॅटो पिकातून मिळालेला यशस्वी अनुभव त्याला इतर पिकांमध्ये प्रयोग करण्यास प्रेरित करत आहे..MPSC Success Story: एमपीएससी परीक्षेत माेहिनी गाेळे-किर्दतची हॅट्रीक';वडिलांनी पिठाची गिरण चालवून स्वप्नांना दिलं बळ,यशाला घातली गवसणी. तरुण शेतकऱ्याने तंत्रज्ञानाचा वापर, वेळेवर औषध फवारणी, पाण्याचे योग्य नियोजन यावर भर दिला. परिणामी गावोगाव चर्चेत राहील अशी यशोगाथा तयार झाली आहे. आज लाखो तरुण नोकरीसाठी धावाधाव करत आहेत, मात्र मंगेश गाडे यांनी स्वतःच्या मेहनतीवर आणि शेतीवर विश्वास ठेवून नोकरीच्या पाठीमागे न लागता शेतीतच करिअर करायचा धाडसी निर्णय घेतला. हा निर्णय आज त्याला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवतो आहे. गावातील व तालुक्यातील तरुणांसाठी तो एक जिवंत आदर्श ठरला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.