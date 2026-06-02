Rashin Accident: बॅनर कापताना काळाचा घाला! वादळी वाऱ्यात होर्डिंगवरून कोसळून तरुणाचा मृत्यू; राशीनमध्ये दुर्दैवी घटना

राशीन : जोराच्या वाऱ्यात लोखंडी होर्डिंगवरून खाली पडून अमित मोहन सुकाळे (वय २४, रा. राशीन, ता. कर्जत) या तरुणाचा मृत्यू झाला. रविवारी महात्मा फुले चौकात ही घटना घडली. रविवारी रात्री आठ ते नऊच्या दरम्यान राशीनसह परिसरात जोरदार वारे आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाला सुरवात झाली. महात्मा फुले चौकात जाहिरातीसाठी उभारलेल्या लोखंडी होर्डिंगला वाऱ्याने धोका होऊ नये, यासाठी बॅनरला छिद्र पाडण्यासाठी अमित वाऱ्यात होर्डिंगवर चढला. कठीण परिस्थितीत त्याने जाहिरातीच्या एका बाजूचा बॅनर कापला. क्षणात वाऱ्याने दिशा बदलली अन् लोखंडी होर्डिंग्जचा सांगाडा पिळला. अमित होर्डिंग्जवरून डांबरी रस्त्यावर फेकला गेला. तो गंभीर जखमी झाला. नातेवाईकांनी तातडीने राशीनच्या खासगी रुग्णालयात, तेथून भिगवणच्या रुग्णालयात नेले. तेथील डॉक्टरांनी त्यास मृत घोषित केले..अमितचे मावसभाऊ राजू दौलत मोरे यांच्या फिर्यादीवरून विकास लहू सायकर याच्याविरुद्ध राशीन पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक रमिझ मुलाणी करीत आहेत..परवाना नाहीराशीनच्या विविध चौकांमध्ये जाहिरातीसाठी लोखंडी सुमारे पन्नास फुटांचे होर्डिंग्जचे सांगाडे उभारण्यात आले आहेत. त्यावर वाढदिवसाच्या, लग्नाच्या पत्रिका आणि व्यवसायाच्या जाहिराती करण्यात येतात. मात्र, ग्रामपंचायतची रितसर परवानगी कोणीही काढलेली नाही. यास ग्रामविकास अधिकारी रोहिदास कापरे यांनी दुजोरा दिला.