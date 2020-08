तरूणाने पोहण्यासाठी विहिरीत उडी मारली अन पुढे घडलं असं...

राहुरी : (अहमदनगर) भरदुपारी उन्हाची काहिली. पाण्याने तुडुंब भरलेली विहीर. चार-पाच जण मनसोक्त पोहण्याचा आनंद घेत आहेत. हे दृश्य बराच वेळ काठावर बसून पाहणाऱ्या एका तरुणाला पोहण्याचा मोह आवरला नाही. त्याने विहिरीत उडी मारली अन घडलं भलतंच... आज (रविवारी) दुपारी दीड वाजता भानुदास माधव करपे (रा. टाकळीमिया) यांच्या घरासमोर विहीर आहे. अक्षय रवींद्र ढूस (वय २२, रा. देवळाली प्रवरा) आपल्या आईला घेऊन मावशीला भेटण्यासाठी आला होता. राहुरी फॅक्टरी-टाकळीमियाँ रस्त्यावरील नाग ओढ्याजवळ करपे वस्ती आहे. घरासमोरच साठ फूट खोलीची विहीर आहे. पावसामुळे ओढा वाहता झाल्याने, ती तुडुंब भरली आहे. हेही वाचा - सीना धरण भरलंय बरं का दुपारी दीड वाजता आसपासच्या वस्त्यांवरील चार-पाच मुले विहिरीत मनसोक्त पोहण्याचा आनंद घेत होते. विहिरीच्या कठड्यावर बसून, बराच वेळ अक्षयने मुलांना पोहतांना पाहिले. त्याला पोहण्याचा मोह झाला. विहिरीच्या काठावर कपडे उतरवून त्याने पाण्यात उडी मारली. विहिरीत पोहणार्‍या मुलांनी अक्षयला उडी मारताना पाहिले. परंतु, तो वर आलाच नाही. त्यामुळे मुलांना संशय आला. त्यांनी पाण्यात शोधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, खोलवर पाण्यात दम लागत असल्याने मुलांनी शोधमोहीम थांबवली. ही माहिती समजताच विहिरीच्या काठावर बघ्यांची मोठी गर्दी जमली. चार-पाच ट्रॅक्टरवर जनरेटर लावून, विद्युत पंपाच्या साह्याने विहिरीतील पाणी उपसण्यात आले. सायंकाळी सव्वा पाच वाजता अक्षयचा मृतदेह विहिरीतून बाहेर काढला. राहुरी फॅक्टरी येथे बांधकाम साहित्याचे 'अक्षय ट्रेडर्स'चे मालक रवींद्र ढूस यांचा तो मुलगा होता. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: A young man drowned in a well in Rahuri