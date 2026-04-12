Shevgaon Murder: तरुणाचा दगडाने ठेचून खून; शेवगावमधील घटना, ओढ्याजवळ अढळला मृतदेह, तीन संशयित ताब्यात, काय घडलं!

शेवगाव : शहरातील ढाकणे वस्तीजवळील ओढ्यामध्ये एका युवकाचा दगडाने ठेचून खून केल्याची घटना आज (ता.११) दुपारी उघडकीस झाली. गणेश दिनकर लांडे (वय २८, रा. सालवडगाव, ता. शेवगाव) असे मृताचे नाव आहे. या प्रकरणी शेवगाव पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..शहरातील ढाकणे वस्तीनजीकच्या ओढ्याजवळ एका युवकाचा मृतदेह आज दुपारी आढळून आला. परिसरातील नागरिकांनी याबाबत पोलिसांना माहिती दिली. त्यानंतर उपविभागीय पोलिस अधिकारी नीरज राजगुरू, पोलिस निरीक्षक संतोष मुटकुळे, पोलिस कॉन्स्टेबल श्याम गुंजाळ, भगवान सानप, संतोष वाघ यांच्यासह पोलिस कर्मचारी व पंचांसह घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी परिसरात पाहणी केल्यानंतर त्याच्याशेजारी दगड आढळून आले. त्याच्या डोक्याला व पायाला जखमा आढळून आल्या. पोलिसांनी पंचनामा करून खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..घातपाताचा संशय असल्याने पोलिस त्या दिशेने तपास करीत आहेत. याप्रकरणी तीन संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, याबाबत चौकशी सुरू आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक मुटकुळे करीत आहेत. लांडे याच्यामागे आई-वडील, भाऊ, पत्नी असा परिवार आहे..महिन्याभरात दुसरी घटनाशहरात गेल्या महिन्यातही एका युवकाचा नग्न अवस्थेत मृतदेह आढळून आला होता. आज पुन्हा एका युवकाचा मृतदेह आढळल्याने शहरात दहशतीचे वातावरण आहे. याबाबत पोलिस प्रशासनाने योग्य तपास करून या खुनांचा उलगडा करावा, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.